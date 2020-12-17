輝瑞疫苗是否免責 陳肇始：正研究 稱或屬國際做法 所有預訂疫苗待遇一致

前稱若疫苗有問題會追究廠商

陳肇始昨在立法會衛生事務委員會特別會議表示，目標明年內為大部分市民免費接種新冠疫苗，會透過緊急機制使用。民建聯蔣麗芸稱，知悉港府購入的輝瑞疫苗在英國可免受法律責任，即接種若出現問題與疫苗廠無關，關注在港使用情况。陳肇始回應，「這個我們正在研究，這似乎是在緊急用途下的國際做法。」

蔣麗芸形容這「國際做法」令人擔心，關注若市民注射後出事，是由市民或是政府承擔責任，並關注科興疫苗會否免法律責任。陳肇始稱，若港府免去疫苗廠的法律責任，會是所有預先訂購的疫苗都一樣，會留意國際做法。

藥劑師稱難追討藥廠 除非品質問題

據香港醫院藥劑師學會會長崔俊明了解，一般而言若疫苗未正式註冊並在緊急情况下接種，出現不良反應一般不能向藥廠追討；但若涉品質問題，例如疫苗有雜質或受污染、運送期間溫度控制差，則可能可追究供應商。

至於港府需否為接種者買保險，崔俊明稱視乎保險公司是否願承保。他建議市民自行評估風險，「如果好驚，想等正式註冊就要到2022年」，但其間或受感染；高風險群組如長者和長期病患者「真係唔好等註冊先打」。

民建聯梁志祥提出接種獎勵計劃，為接種者提供3000至5000元，陳肇始回應在可行情况會考慮如何加強市民接種。民建聯柯創盛則促將清潔工和保安納入優先注射群組，陳肇始解釋，優先群組經過疫苗科學委員會審視，但明白會有其他需要，正詢問各政策局有何群組要優先注射。

梁志祥倡推接種獎勵 姚思榮促允揀款

旅遊界議員姚思榮則促港府「不要咁快關門」拒絕市民選擇疫苗款，讓市民更放心接種。陳肇始稱「再揀會有一定挑戰」。

多名議員批評港府防疫不力，蔣麗芸批港府「外防繼續輸入，內防繼續擴散」。醫學界議員陳沛然亦斥4波疫情均由境外傳入，外防上很多「漏水」，不想聽到港府說收緊措施，而是如何一步到位做到滴水不漏。

被問全民檢測 陳：專家皆不支持

同時，多名議員關注能否全民強制檢測，陳肇始稱無禁足令下，這不是有效防疫措施，亦不能消滅病毒，政府曾諮詢4名專家顧問，他們一致表示不支持在港全民強制檢測。

病毒檢測方面，截至12月15日的1個月間，政府安排了約94萬個病毒檢測，私家醫生指示有病徵者強制檢測的陽性率最高，約1.87萬人中逾90宗陽性，比率為0.5%；特定群組檢測陽性比率最低，為0.01%。

明報記者

（疫情第四波）