李偲嫣住所昏迷不治 檢測初步陽性 家屬：曾發燒求醫

李偲嫣2018年與時任香港專業進修學校副總監（國際教育）謝鋮浚結婚。謝鋮浚居於葵涌安蔭邨的父母昨向傳媒稱，昨午與兒子聯絡時獲悉李偲嫣離世，兒子說李早前有輕微發燒，懷疑感染新冠病毒，曾前往求醫，其他詳情未知；兩人婚後只間中返回安蔭邨，已數月沒回來。李偲嫣在facebook的最後帖文為上周六（12日）批評流亡美國的梁頌恆及壹傳媒創辦人黎智英。

11警須留家工作檢測

警方表示，昨午12時許接獲53歲姓謝男子報案，指其56歲姓李妻子在八鄉元崗新村村屋的房間暈倒，由救護車送往博愛醫院，證實不治。經初步調查，案件列作「送院時死亡」，死因有待驗屍確定。昨日5名負責案件的警員均戴上口罩及穿保護裝備，另有6名警員曾與該5警一同工作，為審慎起見，警方將安排11人留家工作及驗病毒。

博愛醫院發言人稱，急症室昨午接收一名可能有傳染病風險的女病人，醫護人員根據指引，均穿上合適的個人防護裝備，安排病人在負氣壓病格搶救，病人經搶救無效離世，其後為病人抽取樣本化驗，對新冠病毒初步呈陽性。有關病格已徹底清潔消毒，急症室服務不受影響，沒有醫護人員或其他病人被列為緊密接觸者或其他接觸者，醫院會繼續和衛生防護中心跟進。

梁子超說，感染新冠病毒除了可能引發細胞因子風暴，還可能影響不同器官如心臟、血管內壁，或導致中風、心肌梗塞等，即使年輕患者也會出現這些情况，外國有部分年紀不大的患者，因家居隔離而延遲入院接受氧氣或其他支援治療，令病情急轉直下，未入院就死亡。

李偲嫣曾任油尖旺區家長教師會會長，至2013年成立「正義聯盟」反佔中，2014年她成立「撐警大聯盟」，舉辦撐警大遊行。她參選2016年立法會選舉落敗，其後涉選舉舞弊被廉署起訴，最終獲律政司不提證供起訴。

梁美芬：月前談通識存廢

嘆「再見」成永訣

立法會議員梁美芬昨於facebook發帖稱，月前與李偲嫣討論通識科的存廢問題，沒料掛線那一句「再見」成為訣別。梁說李演活了「俠女」二字，為人講義氣。

（疫情第四波）