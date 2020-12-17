乙明明恩樓同層一翼3户中招 張竹君稱不尋常「或超級傳播」

張竹君表示，乙明邨明恩樓至昨日累計有4個單位共6人確診，有3個單位同在32樓其中一翼，屬較細號碼，其中一單位有兩人，其餘兩單位各一人。她說，32樓患者互不相識，有些不尋常，估計可能有環境污染，或有超級傳播者，故決定將同層較細號碼單位，包括1至12號、14號及16號單位住戶列為密切接觸者，須送檢疫。

4户確診 龍蟠苑龍珊閣強檢

此外，龍蟠苑龍珊閣多一單位有人確診，累計4個單位共4人確診。張竹君指新增單位與早前單位不同層，但與其中一個較早前有疫情的單位號碼相同。

政府昨晚發出強制檢測公告，於12月1至16日曾身處乙明邨明恩樓逾兩小時，以及11月23日至12月16日曾身處龍蟠苑龍珊閣逾兩小時者，須接受強制檢測。政府今起安排安球醫學化驗所有限公司在乙明邨籃球場設流動採樣站，暫開放至下周一（21日），黃大仙廣場流動採樣站亦延長開放至下周一。

明恩樓屬長型設計，沙田區議員丘文俊表示，據他所知，有染疫單位屬「對面屋」，該大廈中間有長走廊，兩邊分別為單、雙數單位，單位大門上方有百葉窗，不少居民會打開百葉窗，甚至打開大門，與對面單位空氣形成對流，居民亦會將垃圾擺放門口走廊。丘說，爆疫的32樓屬明恩樓頂層，至於會否涉及樓頂排氣管道的「擾流效應」，他說早前曾聯絡房協，獲告知曾檢查喉管，料未必涉及喉管播毒。

房協回覆稱，周一起已消毒明恩樓公用地方，今年3月開始檢查乙明邨渠管，已檢查所有獲住戶容許進入的單位。

（疫情第四波）