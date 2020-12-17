多兩廈撤居民 明麗樓現垂直傳播 住户稱樓上冲廁聞糞臭 袁國勇：疑涉喉管

昨82宗確診 35源頭不明

本港昨增82宗確診，79宗屬本地感染，35宗源頭不明。將軍澳-藍田隧道地盤及日出康城9期地盤分別多7宗及2宗確診，另全港有逾80宗初步確診。

明麗樓昨多兩個單位現確診，累計6個單位，其中3個是33室，分別在13樓、18樓及21樓；兩個屬34室，分別在8樓及9樓；餘下單位是9樓23室，患者屬歌舞群組。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，3個33室單位涉4人確診及1人初步確診，兩個34室單位各一人確診，餘下單位有一人，即8人染疫。

據衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮的資料，3層33室單位最早病發的患者，層數愈高就愈遲發病，兩層34室單位就相反，9樓單位患者比8樓患者早6日病發（見表）。港大微生物學系講座教授袁國勇昨晚到場視察後表示，按單位病發日期估計，相信33室及34室各自出現垂直傳播，料與喉管有關。

共用糞渠通氣喉

33及34室住户全送檢疫

袁國勇說，連同出現確診的兩戶及沒確診的一戶，3戶居民分別稱每次樓上冲廁或洗澡時，他們在屋內都會聞到糞便臭味，懷疑是由地渠傳入。他說，可能是喉管老化或接駁位有滲漏致傳播，亦可能是帶病毒的空氣經地渠傳入單位，且33及34室住戶共用一條糞便渠及通氣喉，在未查明傳播途徑及肌理前，決定撤離33室及34室所有住戶檢疫，全幢居民強制檢測，他形容做法「不會太擾民但安全」。據樓層推算，料40戶要撤離。

袁國勇表示，雖然有兩個單位住戶將通氣喉切斷，但封得很好，相信與早前爆疫的麗晶花園情况不同，反而可能較似曾爆疫的瀝源邨，而明麗樓樓上樓下單位的廚房與廁所距離遠，料非貴東樓的情况。他說，根據明麗樓通氣喉的位置判斷，且單位向東，現吹北風，相信今次不涉擾流效應。

至於9樓23室的患者，袁國勇稱其屬歌舞群組，料與今次33及34室爆發沒直接關係。至於是否33室及34室共用喉管導致傳播，他說兩者出現確診樓層不同，暫不可說是因為相通而傳播，「但肯定是上到下，或下到上咁」。

區議員促房署檢查大廈

黃大仙區議員沈運華表示，有個別居民曾投訴樓上冲廁時會聞到臭味，但不確定是從何處傳來，促請房署為大廈居民做全面檢查。他說居民對大廈爆疫感擔心，但未見居民搬走暫避。

另有兩幢大廈累計4單位有確診，全幢住戶須強制檢測，包括沙田乙明邨明恩樓及鑽石山龍蟠苑龍珊閣， 其中明恩樓3個爆疫單位集中32樓一邊，當局形容情况不尋常，同層1至12室、14室及16室須檢疫（見另稿）。此外，張竹君指早前在東頭邨貴東樓檢取的29個環境樣本中，3個呈陽性，包括廁所去水喉表面及廁所抽氣扇，料屬殘餘病毒。

明報記者

（疫情第四波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676