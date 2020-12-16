9月前富亨邨擾流播毒 測量師會批房署沒交代

測量師學會建築測量組上任主席謝志堅表示，本港樓宇渠管普遍存在5大隱患，包括住戶沒定期倒水到隔氣裝置；住戶使用不合適配件作隔氣裝置，甚至沒安裝隔氣裝置；住戶不妥善改裝氣喉及排水管；渠管欠缺維修保養出現滲漏；以及廚房地台及洗衣機去水不妥善封堵。

何鉅業稱，爆疫的麗晶花園第6座渠管良莠不齊，支喉多被改動或失修，亦有去水喉欠Ｕ形隔氣，或隔氣欠反虹吸氣閥。他說，部分住戶改裝浴缸為企缸後，沒按原先規格接駁渠管，甚至沒氣喉，易令病毒由室外傳入室內。

何又稱，貴東樓與亨泰樓同屬Y4型，大廈光井及通風管設計相近，天台通風管有播毒風險，再經擾流效應吹入其他單位。

他認為全港30至40年樓齡的樓宇普遍採取類似設計，不應針對Y4型，若擔心天台通風管播毒，可更改通風管擺位，「（通風管）不要貼着外牆，可將通風管延伸至遠離所有住戶窗戶的位置，相對遠一些，以及『升高』通風管」；即使通風管傳出病毒氣體，若能遠離住戶，兼被風吹散，已對住戶有較大保障。

促設專家組檢視法例 改善防疫設計

他建議住戶喉管改用Ｗ形聚水器設計，定期倒清水作水封，加強隔氣；若住戶在廚房或廁所開抽氣扇，亦需關好窗戶，同時門口要留有罅隙，讓單位室內空氣走進廚廁，以免出現負氣壓。

何續說，建築物條例早於1959年訂立，在目前高密度環境下，需重新考慮設計標準是否仍合適，促政府成立跨部門專家小組檢視法例，並針對本港多層及擠迫樓宇狀况，設計針對衛生及防疫的排水系統。他建議政府鼓勵業界採用Ｗ形聚水器，並資助維修喉管，中期應研究發出針對改善渠管安裝的命令，提升舊樓排水系統衛生。

（疫情第四波）