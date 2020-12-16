多兩人死亡 重症連續6日破百

該64歲女院友 （第6347宗） 沒長期病，11月30日發燒，由檢疫中心送東區醫院，同日確診，12月8日病情轉差，入住深切治療部，至昨午離世。至於77歲女病人（第5543宗）居於半山麥當勞道蔚山花園，於11月20日入瑪麗醫院，12月4日轉到深切治療部，昨午離世。

早前有長者送院即日離世

另外，一名有長期病、12月5日病發的79歲男患者（第7611宗）前日離世。醫管局總行政經理庾慧玲表示，當日早上收到衛生防護中心通知安排接收病人，差不多同時，病人不適，由救護車送伊利沙伯醫院，延至下午1時離世。她稱同事因忙碌而遲了通報，就此致歉。

至於前日在聯合醫院離世的49歲男患者，庾慧玲稱，他12月8日初步確診，安排在亞博等候進一步檢測結果，同日下午確診，醫生檢視醫療紀錄發現他有晚期病症，不適合在社區隔離措施治療，翌日安排入住聯合醫院。她說亞博除接收輕症患者，亦供初步確診病人集中等候，確診後會視乎情况決定是否送院。

醫管局日前稱近日有危殆者出現「無聲缺氧」，中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在港台表示，病人留意不到自己缺氧並不常見，有在深切治療部的患者聞氧氣時可照常玩電話，但醫護為其抹身或上廁所就會氣促，他認為病人只是靜止時無問題，一郁動就氣促。

（疫情第四波）