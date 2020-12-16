病人組織：早公布確診戶樓層 利居民防備

每日到訪貴東樓探望年邁母親的張女士認為，「初初唔知咩單位（確診），當然擔心……係咪隔離單位都唔知」，至前日公布「15室」高層單位播毒，並非接近母親居所，才較安心。她說，政府應至少公布確診單位樓層，讓居民及早防備，「無錯是（確診者）私隱，但為咗公眾着想，政府應增加資訊透明度」。

林志釉：疫情嚴峻 私隱界線可調節

林志釉稱，疫情嚴峻時，政府應擔當「主導角色」，蒐集確診者資料後，按科學及防疫需要向市民公布精準的確診單位資訊，例如樓層或坐向，增加資訊透明度，有助住戶及早防備。

林認為，若公開資料目的是保障公眾健康，病人私隱的界線可「調節、走位」，讓住戶及政府部門更有效執行防疫措施，例如市民知道同一層有人確診，減少開門，或可減低感染風險。

他強調大眾應尊重病人私隱，不應公開非必要的個人資料，幸好港人對感染者的歧視很少，希望雙方能繼續互助互愛。

（疫情第四波）