衛署拒公開選購疫苗原因專家意見 林鄭斥有人造謠「污名化」部分疫苗

美國詳列考慮因素及證據

各地疫苗註冊和審批程序不盡相同，美國疾控中心轄下的美國疫苗接種諮詢委員會（ACIP）日前建議16歲或以上者接種輝瑞（Pfizer）疫苗，ACIP在網站上公布決策原因，包括考慮了什麼因素、每個因素有何證據等，例如ACIP引述瑞輝測試數據，指出接種該疫苗可帶來的好處，亦考慮了民眾對接種疫苗的態度等。

在香港，政府上周公布擬購入中國科興疫苗、德國BioNTech／輝瑞／復星的mRNA疫苗，以及阿斯利康／牛津大學疫苗，並計劃立法讓疫苗盡快在港註冊，又稱曾就候選疫苗諮詢衛生署轄下的「新發現及動物傳染病暨疫苗可預防疾病聯合科學委員會」，以及4名防疫抗疫專家顧問的意見；綜合各委員會名單，共有27名專家。對於3種疫苗分別有多少專家支持、專家向政府提供了什麼意見等，外界並不知曉。

本報昨向衛生署查詢，署方拒絕披露，着記者參考林太昨早發言及日前的新聞稿。此外，上述科學委員會的網站沒公開會議紀錄，亦未上載關於採購新冠疫苗的討論文件。

本報向多名科學委員會委員了解討論過程，有委員稱曾開會討論不同疫苗的技術及各候選疫苗，政府最終選出的3種疫苗屬討論中的熱門，但由於是數月前開會，當時各疫苗都未有最終數據，每種疫苗都有人提出關注，之後各委員分別投票選出數種疫苗。亦有委員說，投票時委員會就每一種候選疫苗表達是否支持，並給予意見，由於是投「暗票」，不知其他委員的取向。

林鄭月娥昨表示，3種疫苗獲衛生署科學委員會專家認可，批評有人造謠，「在這個周末在網上發放很多污名化，或者把這個疫苗事件政治化的不實言論」。有記者問及，科學委員會多名委員都表示沒建議買科興疫苗，她說坊間有人引述不具名者的言論，着記者公開是誰人所說。

何栢良：增透明可令市民更有信心

何栢良認為，美國審批疫苗過程較透明，有什麼專家參與討論、曾討論什麼內容、為何得出有關結論等，都有公開，有助建立公眾對疫苗的信心。他認為衛生署科學委員會透明度較低，委員是政府委任，討論內容不公開，雖然香港和美國制度難以直接比較，但新冠疫苗受公眾關注，且不少接種者如醫護等亦希望知道相關資料，政府應增加透明度，例如與藥廠商量公開有關資料，或能令市民對疫苗更有信心。

明報記者

（疫情第四波）