第四輪防疫基金料數十億 聖誕前申撥款

林鄭月娥昨日在出席行政會議前被問到，第四輪防疫抗疫基金的籌備進度，有人批評過去三輪的基金審批進度不一，有公司要3個月才收到錢。她說，抗疫工作和紓解民困或紓解企業困難的工作都可以做得更好，她形容過去幾輪的基金，政府都以最急切的態度處理，亦要求部門簡化申請程序，盡量都不是每一個個案去看是否合資格，而是屬於重創行業就有支援。

助重創行業 林鄭稱盼申請批錢便捷

至於新一輪防疫抗疫基金的進展，她說市民和受重創的行業、個體戶現在很擔心前景，政府會支援差不多要關閉處所或者是食肆般晚上無生意的企業，申請和發放安排希望做到非常簡單和便捷，甚至可以不用特別提出申請，強調會以最快速度處理。她感謝財委會主席陳健波，因陳健波說只要政府準備就緒，他隨時可以為新一輪基金召開特別財委會審批。

陳健波：料下周一完成審批撥款

據了解，新一輪款項料全數用作支援受影響行業及人士（首3輪基金項目見表）。陳健波向本報稱，已安排下周一早上9時至1時舉行特別財委會審議撥款，料一次會議能完成審批，如有需要可延長1小時審議。

民建聯倡改部分資助直接給僱員

民建聯昨日建議，第四輪基金應重點支援受影響最大行業，如13個在《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》下必須停止營業的處所；以及資助按社交隔離措施指令停業的酒吧酒館，和受禁止晚上堂食措施影響的餐飲業。他們強調，希望資助不單支援僱主，亦要有一定比例直接給僱員；又建議將現時因染疫而收入受損的在職者可獲政府提供5000元恩恤津貼措施的適用範圍，擴大至須接受強制檢疫隔離的在職者。

工聯會立法會議員麥美娟認為，第四輪基金的錢一定要去到僱員手中，並要支援零散工和自僱者，工聯會會繼續爭取政府設立失業援助金。

被問押後上京述職否 林鄭：中央決定

另外，林太被問到今年上京述職是否要押後，她稱述職安排是由中央決定後通知特首，現在未有詳細資料向大家公布，如確定了時間會一如既往發放新聞稿公布。按過去做法，林鄭月娥是12月中上京述職，料今年要押後。

（疫情第四波）