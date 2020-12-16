寶達達怡樓彩雲明麗樓 各4戶染疫 全幢強檢

明麗樓增1確診 屬達怡樓初確者家人

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，寶達邨達怡樓繼早前7宗確診，昨多一宗初步確診，各患者牽涉4層共4個單位，有兩個單位各有3人染疫，其餘兩單位各一人染疫。彩雲（二）邨明麗樓亦多1宗確診，與上述達怡樓的初步確診者為家人，大廈累計6人確診，牽涉3層共4個單位，其中兩個單位在同一層。明麗樓兩個單位各有兩人染疫，其餘兩個單位各有一人染疫。

兩廈旁今起設流動採樣站

張竹君表示，會要求11月20日至12月15日曾在達怡樓及明麗樓逗留逾兩小時的人強制檢測。據政府昨晚刊憲，有關的人須於12月23日或之前向政府報告檢測結果。政府今起安排華大基因及香港分子病理檢驗中心有限公司分別在寶達商場旁空地及明麗樓旁邊的籃球場設流動採樣站，為寶達邨及彩雲（二）邨居民及工作人員檢測，暫定開放至12月20日。

愈來愈多大廈爆疫，被問到不少市民不知確診單位號碼而難以防範，當局會否考慮公布單位，張竹君表示公布資料有私隱考慮，重申即使只得一宗確診，市民也要保持衛生，不應待樓上樓下或附近單位有確診，才採取行動。

另外，早前已被納入強制檢測名單的黃大仙東頭（二）邨貴東樓，昨再多兩人確診，均屬早前確診住戶的家人，沒新增單位。該大廈累計11人確診，牽涉5層共6個單位。張竹君表示，23樓以上15室住戶當中，有14人送往檢疫，有兩人不適送院，1906室樓上樓下的單位共做了50個測試，結果全部呈陰性。

木廠街1號唐樓累計5確診

被問到馬頭涌木廠街1號累計有5人確診一事，張竹君表示留意到情况，指該唐樓有10多戶，有些「是樓上樓下，比較接近」，已向大廈住戶派發樣本樽作檢測。至於會否擔心舊式喉管會引致傳播，她說除了喉管，居民平日出入時亦有可能因為環境污染而受感染。

（疫情第四波）