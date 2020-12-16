稱周末多外傭1樓聚集 街坊憂慮自費檢測

涉事樓層4單位無人應門

大埔豐年樓1C室設有香港僱傭中心的外傭宿舍，記者昨午到豐年樓1樓，見有大閘，閘內有4個單位，均無人應門；其後有人從1A單位離開，表示不清楚外傭宿舍一事。據香港僱傭中心商業登記，擁有人為李北連，其住址在大埔圍頭村，該處有單位亮燈，但無人應門。記者致電香港僱傭中心，接聽者得悉是記者後即掛線。

居民稱僱傭中心招牌廣告被撕

豐年樓居民劉太表示，每逢周末很多外傭在1樓聚集，至少10多人，她們經常製造甚多垃圾，屢次堵塞樓梯通道。她說，以前通往1樓的樓梯、1樓閘門均有香港僱傭中心的招牌和廣告，但前日已被撕下，而1樓閘內有4個單位，估計其中3個單位由僱傭中心租用。

劉太說，女兒曾勸她搬走，但她堅持留下，昨日自費檢測求安心，「政府檢測結果唔知等幾耐」；而昨午亦見數名全套保護衣的人進入1C室。

在豐年樓經營跌打館的丘兆斌表示，周末很多外傭出入，經常會5至6人搬雜物上1樓，平日亦有數名外傭出入。他說因大廈有人確診，跌打館前日起暫時停業，恐怕至少停業7日。

（疫情第四波）