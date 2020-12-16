爆疫宿舍外傭 僱主4口中招 增至8傭確診 醫生及業界批未堵第三波漏洞

增98確診30宗源頭不明

豐年樓群組12人 包括僱主半歲嬰

本港昨增98宗確診，包括30宗源頭不明，比例佔整體逾三成。最新涉爆疫的大埔大榮里30號豐年樓1樓C室宿舍，由「香港僱傭中心」管理，最初兩名外傭周日確診，昨增6名曾到上址的外傭確診，當中4人由12月7至13日病發，其餘兩人無病徵。

最先確診外傭 病發半月始確診

防護中心不掌握到訪者名單

病毒亦波及僱主，最先確診的54歲外傭（第7595宗）於11月29日「周身骨痛」，至12月12日驗病毒，其僱主居於紅磡都會軒1座，昨有4人確診，包括一名無病徵的6個月大女嬰，其餘3人於12月6至10日間病發。豐年樓群組累計12人染疫。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現有30多名密切接觸者檢疫，惟不太肯定曾暴露於病毒的人是否已全找到。大部分確診外傭都有居所，個別未有工作，有外傭會於周六日到宿舍過夜，亦會帶朋友到宿舍，「每個外傭都可能牽涉一個家庭，有老人家有BB，所以我們比較緊張」。當局未能確定傳播鏈已維持多久，故要求一個月前曾到該宿舍、逗留逾兩小時者強制檢測。

僱主協會：好多婆婆好擔心

僱傭公會促勞處徹查違規

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示憂慮，「好多婆婆都好擔心」，她呼籲僱主多與外傭溝通，勸外傭假日減少外出、留家休息。她批評港府沒監管外傭宿舍，不少宿舍無牌經營，居住環境差，「乜都叫衛生署做，加上在家工作，更多政府部門翹手唔理」。

香港僱傭公會主席陳東風稱，關注確診外傭有否於豐年樓違法留宿，要求勞工處、入境處徹查，又呼籲中介會員加強監管宿舍，避免「來自三山五嶽」的外傭於假期聚集，將病毒帶回僱主家庭。

第三波有多個外傭宿舍爆發，至少18名外傭確診。呼吸系統科專科醫生梁子超批評「政府一路都沒有控制好」外傭宿舍漏洞，本港外傭接近40萬，若現宿舍爆發、將病毒傳入僱主家庭，將造成「大型網絡式爆發」，他促請政府正視外傭宿舍擠迫問題，嚴控甚至禁止訪客，不許外人留宿；等候新僱主的外傭入住前應提交檢測陰性證明。

勞處：法例沒規定申牌照 沒存入住紀錄

勞工處表示，8月曾安排住職業介紹所的外傭檢測，自8月底至11月底，亦為舊僱傭合約屆滿，或終止並等待到新僱主家庭履新的外傭提供兩輪免費檢測，現正進行第三輪。自8月起至本月14日，逾8600名外傭已檢測，但沒其他檢測途徑的數字。

對於豐年樓有否涉違規留宿，勞工處稱，一般而言，外傭在全段受聘期間應在僱主住址留宿；受聘期外則要自行安排住所。現時法例沒規定外傭宿舍設施要求，亦無規定職業介紹所的宿舍申領牌照，故沒備存外傭入住紀錄。處方已聯絡衛生署及相關部門了解，會嚴肅跟進違規。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，外傭未必需要被列為高危行業、定期檢測，不像的士司機般接觸多人，但政府應要求外傭宿舍記錄到訪者資料，或用「安心出行」。

明報記者

（疫情第四波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676