七成入住率近全檢疫客 落選酒店函聶德權抗議

質疑評選準則 奧華酒店：嚴重影響經營

奧華酒店因旗下3間酒店不被列為指定檢疫酒店，去信聶德權表達不滿。奧華酒店稱，3間酒店自3月起接待逾1500名隔離檢疫者，廣受好評，香港的澳洲商會更向澳洲居民推薦作為首選回港隔離酒店，對未列入指定酒店感意外，質疑政府選擇準則、相關資料蒐集是否完善。奧華稱3間酒店現時入住率約73%，基本上全是隔離檢疫者，而由現時至明年3月已有8000多晚的房間被預訂作隔離檢疫住宿，若不被列作指定檢疫酒店，客戶被迫取消預約，不僅令客人失望，更嚴重影響品牌業務經營。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城昨於新城節目《香樹輝KING KING傾》表示，政府當初向全港持牌酒店發邀請，逾百間酒店和賓館申請成為指定酒店，業界不知道揀選準則。

聶德權：要求酒店昨覆可否提早周五「變身」

聶德權表示，酒店昨日要回覆可否提早於周五以指定檢疫酒店模式營運，若預約了周五入住指定酒店的人須於機場乘專車前往酒店；下周一從海外抵港者，出發前已必須先預訂指定檢疫酒店，否則不可登機。政府昨晚未能提供多少間酒店能提早於本周五「變身」，稱待確定後，將於專題網頁公布。政府發言人回覆，若酒店由周五起提早以指定檢疫酒店模式營運，政府亦由周五起計算其入住率。按政府計劃，政府或會為指定酒店提供包底補貼安排。

多間檢疫酒店套房預約爆滿

記者昨以顧客身分向36間指定檢疫酒店查詢，最便宜的奧斯酒店非套房房價約400元，本月26日才有房，位於紅磡和油麻地的兩間紅茶館酒店每晚房價均為450元，1月15日才有房。套房亦頗「渴市」，香港九龍貝爾特酒店的套房預約爆滿至2月初，荃灣帝盛酒店則要至1月17日才有套房可預約，灣仔帝盛套房亦已預約至1月18日，如心南灣海景酒店套房更預約至1月21日。

（疫情第四波）