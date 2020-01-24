DSE填表探熱防疫 檢疫者特殊處理 措施類近今屆 考局提醒30分鐘前到場

考評局昨於最新文憑試網誌稱，會繼續密切留意疫情發展，並期望新一波疫情盡快緩和，讓考生放心準備考試；為保障考生及考務人員健康，2021年DSE將繼續嚴格落實各項防疫措施。根據昨日出版的《考生手冊》，試場預防措施與今屆類同，包括監考員檢查考生是否已填妥及簽署「考生健康申報表」；為考生量度體溫，大部分試場入口設體溫監察站；小部分試場則會以手提式探熱器為考生探熱（見表）。

只數學延伸倫理宗教同日考

考評局9月公布2021年DSE特別安排，包括把考試時間表壓縮至3.5周，有考生一天考兩科。考評局昨稱，掌握實際報考人數及分析有關科目組合數據後，決定只安排數學科延伸部分及倫理與宗教科於同一日（5月17日）上、下午舉行；據目前報考情况，涉及28名考生，會盡量安排他們在同一試場應考。

《考生手冊》亦列明，如考生因強制隔離不能應考，可向考評局申請特別處理，但須提交證明文件。2020年DSE設特別安排，學校考生如因生病或其他特殊情况未能應考，如符合申請文件要求，其科目評審成績，由以往最高第4級升至最高第5級。至於2021年文憑試的相關安排，考評局昨稱會盡快公布。

北區中學校長會主席方奕亮稱，區內大部分學校安排中六生回校上實體課，除了學業上「最後衝刺」，亦希望「見到學生」，親身鼓勵及跟進，教師容易觀察到學生情緒需要，否則只可透過電話了解。他說考評局早前公布2021年簡化DSE安排，精簡各科評核要求，基本上也減輕了師生壓力。

北區及大埔區中學校長曾集體租用營舍，安頓上屆跨境DSE日校考生。方奕亮稱，仍居於內地的北區應屆DSE跨境生人數比去年略減，因部分人趁早前疫情緩和時，來港暫住及回校上課。他說會再就今屆跨境生安排商討，目前未有眉目。

校長盼設「實體放榜」面對面輔導

中學校長會署理主席連鎮邦稱，2020年DSE正值停課期間，認為倘2021年情况許可，可兼顧其他年級上課，同時用作試場，稱一般情况下，會動用學校禮堂及數個課室做試場，相信問題不大。上屆DSE須網上放榜，連鎮邦認為「面對面」情緒支援及輔導較理想，教師就成績提供升學建議，期望疫情許可下設實體放榜。

明報記者

（疫情第四波）