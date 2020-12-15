立會秘書處研究 15至39歲確診最多 佔35%

80歲或以上死亡率23%

疫情爆發至今近一年，截至昨日本港累計7623宗確診個案。立法會秘書處發表「2019冠狀病毒病帶來的挑戰及經濟影響」的《研究簡報》，為疫情作「小總結」，以及比較本港與外地應付疫情採取的措施等。

報告指出，截至今年11月底，本港每100萬人口約有840宗感染個案，相對全球每100萬有逾7500宗感染個案，香港疫情雖然並非最嚴重，但疫情起伏，最近更爆發第四波疫情。按人口組別分析，15至39歲的人佔整體人口近31%，惟確診個案比例近35%；80歲或以上長者只佔確診個案4%，但該組別的死亡率約23%，遠高於整體人口平均約2%的死亡率。

報告分析4波疫情，以踏入12月份的第四波錄得每日平均最多確診個案，有98宗，當中平均只有8宗是輸入個案。

報告引星洲經驗

梁子超：未必適合照搬

報告又引述新加坡經驗，指當地補貼被診斷患上呼吸道感染的人，每次求醫診金只需58港元，醫生亦可對有病徵者發出不多於5天的醫生紙，其間規定要在家檢疫。

呼吸系統專科醫生梁子超說，本港至今經歷4波疫情，最初較多學生從外國回港，之後確診，後來有院舍爆發，最近則牽涉跳舞群組，認為確診數字與年齡分佈沒太大關係；他又稱新加坡當地一度爆疫，大多牽涉外勞高危群組，較易跟進及追蹤，與私家醫生轉介相關個案檢測關係不大，亦未必適合照搬香港。

另外，疫情重創全球經濟，報告指港府至今推出3輪紓困措施，涉及接近2000億元公帑，當中保就業計劃原本預算動用811.5億元，結果最新預算開支為923.5億元，較原預算高出14%。

儘管紓困措施有效遏止整體失業率飈升，但膳食服務業、建造業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率仍突破10%，成為各行業的重災區。

（疫情第四波）