北大嶼山醫院送漏11樣本 醫局稱會調查

醫管局總行政經理庾慧玲表示，職員昨晨發現該11個樣本沒按程序運送到化驗室，其中10人於12月11日求診，屬強制檢測者，另一人12日求診並留樣本，院方昨已通知11人再安排收集樣本，會調查事件並改善。北大嶼山醫院發言人表示，對病人引起不便深感抱歉，會審視程序，作根源分析及適當跟進改善。

數政府部門員工中招 新巴技工確診

多個政府部門有員工染疫。運房局昨稱，一名於政府總部東翼20樓上班、負責後勤工作的人員初步確診，最後於12月9日當值。康文署一名於新界西樹木組古樹名木（新界）辦事處上班的技工周日確診，負責新界區的古樹管理工作。房屋署一名樂富香港房委會客務中心的外判大堂接待員確診，負責該中心第一層平台的人流管制工作，最後於12月12日上班。

新巴昨稱收到一名新巴技工的家人通知，指該技工前晚確診，他早前參加教會聚會，該聚會有確診個案。該技工在新巴創富道車廠工作，上班有戴口罩，最後於12月12日工作，新巴稱已立即安排曾與他共事的24名員工檢測。

（疫情第四波）