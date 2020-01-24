上層抽油煙機「扯入」下層廁所病毒 新播毒模式 貴東樓「15」室爆疫 23樓以上須撤離

【明報專訊】東頭（二）邨貴東樓爆疫，截至昨日累計9人確診，涉及6個單位，其中3個是「15」室單位，分佈在23、24樓和29樓。政府抗疫專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇到場視察後，推測15室單位的感染均源自2315室4名病人，其中2415室疑因廚房開動抽油煙機及開窗，造成負壓，將下層由廁所抽氣扇抽出的病毒扯入室內，播毒模式屬首次發現；2915室則疑病毒由大廈頂部糞渠排氣管排出後，借北風造成的擾流效應吹入單位襲人，是3月時同為Y4型公屋的大埔富亨邨亨泰樓的翻版。當局昨即撤離貴東樓23樓以上的15室居民，並強制全幢居民及曾停留者檢測。
明報記者
貴東樓昨增兩宗確診，患者分別是一名52歲女子（個案7593），她是靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍照顧員，另一名40歲女患者（個案7586）於12月13日病發。
袁國勇：下層住4病人 病毒量高
袁國勇與政府人員昨傍晚視察後披露更多資料，他稱15室單位有爆發，從2315室開始，該戶有4名確診病人，他們與日出康城地盤群組有關，而事隔7、8日後，2415室亦有人確診。他說，環保署人員看過喉管無破裂，U形隔水器看不到問題，亦看不到有人改裝喉管等，故病毒由23樓傳播到24樓，最大可能是下層廁所抽氣扇與上層廚房抽油煙機互相影響。他解釋，2315室有4名病人致空氣的病毒載量很高，當住戶開抽氣扇，暖空氣向上升，2415室住戶經常開窗煮食，並開抽油煙機，故產生負壓，由於廚房窗戶與下層廁所非常接近，帶病毒的氣溶膠（氣霧）便會抽入上層屋內，導致住客感染。
香港測量師學會建築政策小組主席何鉅業看過2315及2415兩單位外的照片後說，當中2415室的廚房位置原本是露台，懷疑住戶在露台加裝窗戶擴闊廚房，估計住戶開抽油煙機煮食同時開窗，「如果開得大（窗戶），室內外氣壓平衡反而無事，估計當時隻窗唔係開得好大，令廚房形成負氣壓，將樓下帶病毒的空氣扯入屋」，導致感染。
吹北風擾流效應 29樓住戶中招
2915室亦有人確診，袁國勇解釋，因2315室有4名病人，其糞便病毒載量很高，而由於糞渠喉管通往大廈頂部的部分很短，「於是北風一吹，就有擾流效應，落番去屋企」。環保署人員稱，喉管離開牆身少於1米。翻查資料，全港有逾70座與亨泰樓及貴東樓同屬Y4型的公共房屋。
用抽油煙機應先關窗
參考上述3戶情况，袁國勇呼籲，市民煮食時，如需使用抽油煙機，應先關窗；若高層住戶發現大廈下層同坐向有住戶確診，應關窗避免擾流效應，「如果窗口向南，北風出來，咁就最危險」。他稱，23樓以上的15室單位要撤離，23樓以下的15室單位要即晚做抗原測試。
「爆到咁樣」 有居民急搬走
政府昨刊憲指明任何在11月22日至12月14日期間身處貴東樓超過兩小時的人須強制檢測。昨晚有貴東樓住戶搬走，抱着狗仔的李先生稱昨晚下班發現「爆到咁樣」，決定即時與家人搬去第二個住所。居頂樓的吳女士則說不會搬走，「你搬得去邊？你搬去人哋度，人哋爆發咁點？」