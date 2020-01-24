上層抽油煙機「扯入」下層廁所病毒 新播毒模式 貴東樓「15」室爆疫 23樓以上須撤離

明報記者

貴東樓昨增兩宗確診，患者分別是一名52歲女子（個案7593），她是靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍照顧員，另一名40歲女患者（個案7586）於12月13日病發。

袁國勇：下層住4病人 病毒量高

袁國勇與政府人員昨傍晚視察後披露更多資料，他稱15室單位有爆發，從2315室開始，該戶有4名確診病人，他們與日出康城地盤群組有關，而事隔7、8日後，2415室亦有人確診。他說，環保署人員看過喉管無破裂，U形隔水器看不到問題，亦看不到有人改裝喉管等，故病毒由23樓傳播到24樓，最大可能是下層廁所抽氣扇與上層廚房抽油煙機互相影響。他解釋，2315室有4名病人致空氣的病毒載量很高，當住戶開抽氣扇，暖空氣向上升，2415室住戶經常開窗煮食，並開抽油煙機，故產生負壓，由於廚房窗戶與下層廁所非常接近，帶病毒的氣溶膠（氣霧）便會抽入上層屋內，導致住客感染。

香港測量師學會建築政策小組主席何鉅業看過2315及2415兩單位外的照片後說，當中2415室的廚房位置原本是露台，懷疑住戶在露台加裝窗戶擴闊廚房，估計住戶開抽油煙機煮食同時開窗，「如果開得大（窗戶），室內外氣壓平衡反而無事，估計當時隻窗唔係開得好大，令廚房形成負氣壓，將樓下帶病毒的空氣扯入屋」，導致感染。

吹北風擾流效應 29樓住戶中招

2915室亦有人確診，袁國勇解釋，因2315室有4名病人，其糞便病毒載量很高，而由於糞渠喉管通往大廈頂部的部分很短，「於是北風一吹，就有擾流效應，落番去屋企」。環保署人員稱，喉管離開牆身少於1米。翻查資料，全港有逾70座與亨泰樓及貴東樓同屬Y4型的公共房屋。

用抽油煙機應先關窗

參考上述3戶情况，袁國勇呼籲，市民煮食時，如需使用抽油煙機，應先關窗；若高層住戶發現大廈下層同坐向有住戶確診，應關窗避免擾流效應，「如果窗口向南，北風出來，咁就最危險」。他稱，23樓以上的15室單位要撤離，23樓以下的15室單位要即晚做抗原測試。

「爆到咁樣」 有居民急搬走

政府昨刊憲指明任何在11月22日至12月14日期間身處貴東樓超過兩小時的人須強制檢測。昨晚有貴東樓住戶搬走，抱着狗仔的李先生稱昨晚下班發現「爆到咁樣」，決定即時與家人搬去第二個住所。居頂樓的吳女士則說不會搬走，「你搬得去邊？你搬去人哋度，人哋爆發咁點？」

（疫情第四波）