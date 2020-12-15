冬天利病毒存活傳播 專家籲減聚會嚴防疫

天文台料今冬寒冷日較去年多

天文台預測，今日至下周一最低氣溫13度，最高20度。天文台助理台長陳栢緯表示，華南地區受一股冬季季候風影響，氣溫昨起顯著下降，今早會相當清涼，市區約13度，新界地區再低一至兩度，預計清涼天氣持續一至兩日，周五氣溫稍回升，但周末會再降溫。他預測今年冬季氣溫屬平常至偏低，去年本港冬季寒冷天氣日子為8日，預計今年冬季寒冷天氣日數會較去年多。

袁國勇：免疫系統反應較夏天大

專家：與父母亦應減接觸

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，冬天疫情一定比夏天嚴重，冬天時病毒不論在環境或在空氣浮游微粒的生存時間都較長，以致源頭不明個案增加，加上免疫系統反應會較夏天大，最近有些患者入院不久已離世。他呼籲市民戴好口罩及做好手部衛生，盡量勿聚餐，否則無法截斷傳播鏈。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，天冷下病毒在環境或物件存活時間會較長，飛沫在乾燥環境更易蒸發，更有利傳播。他說寒冷天氣不利抗疫，但香港冬季非太冷，最重要做足防疫措施，市民盡量留家，加強手部衛生並戴口罩，外出購物後要清潔相關物品。醫管局臨牀傳染病治療專責小組成員胡德超提醒市民過冬盡量減少聚會，即使與父母亦應減少接觸，除口罩吃飯屬高風險。

長者安居協會行政總裁王虹虹提醒體弱、長期病患及長者注意防疫，長者如不適要盡快求醫，尋求家人或鄰居協助。

（疫情第四波）