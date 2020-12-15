大埔外傭宿舍爆疫 多兩安老院現確診

宿舍同層居民聞風遷離

大埔豐年樓一個外傭宿舍爆疫，張竹君表示，兩名確診外傭周末會到上址留宿一晚，兩人僱主分別住紅磡及大埔。至於宿舍內有何活動、有否煮食或共用廁所，張說仍在調查，相信上址有一些外傭聚集，仍在點算曾到場人數，有需要時會找警方協助。

本報記者昨到豐年樓了解，大廈貼出告示表示有外傭在2樓C室留宿並確診，提醒住戶注意衛生。同層一名男居民昨晚立即暫時搬走，他說平日見有3至4名外傭出入該單位，自己很擔心染疫，「起碼過咗疫情先（回來）」。

昨日再多兩間安老院出現確診，包括新蒲崗康璟護老院一名負責清潔及陪診職員，12月11日不適，翌日最後上班。位於太子道西的鴻圖老人院一名院友確診。當局已向兩院舍派發樣本樽作檢測。

張竹君表示，鴻圖老人院有30至40名院友，確診院友住單人房，離開房間時有戴口罩，院舍暫沒密切接觸者。她說該院友大部分時間留在院舍，曾與家人外出看醫生，其病毒量較低，須再檢測抗體，以了解是否較早前已感染。

2人急症求醫初確 同格病人檢疫

另外，一名65歲男病人周日因昏厥到聯合醫院急症室求醫，入住急症病房後對檢測呈初步陽性，同病格6名病人須檢疫。周日下午另有一名61歲女病人因發燒及咳嗽到仁濟醫院急症室求醫，先入住內科普通病房側房，傍晚入住負壓病房，對檢測呈初步陽性後轉往隔離病房，曾同處內科病房的2名病人須檢疫。一名護士協助她留樣本時沒穿合適個人裝備，同樣須檢疫。

（疫情第四波）