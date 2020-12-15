「無聲缺氧」遲求診 一兩天可危重 病徵不顯惡化不察 行6分鐘氣促要留意

增82確診37宗不明源頭 34歲男危殆

本港昨增82宗確診，包括5宗輸入，其餘均為本地或相關個案，不明源頭達37宗，佔整體45%，連續兩天錄第四波新高。重症病人方面，危殆及嚴重患者總數連續5日破百，昨見新高達117人；ICU負壓病牀佔用率仍超過70%。

昨有46名確診者危殆，35男11女，年齡介乎34至87歲。昨增3人危殆，包括最年輕的34歲男子，居於葵盛西邨8座5樓，因檢疫發現確診，未知有否長期病。危殆者中，60歲以下的佔逾17％，現有約3人正接駁人工肺（見表）。

增3死 長期病49歲男確診6天不治

本港疫情累計奪120命，昨增3人離世，包括有長期病的49歲男，他本身無病徵，曾到海天客運碼頭，本月8日入住亞博社區治療設施，翌日轉送聯合醫院，情况持續惡化，延至昨早、即確診後6天不治。另外，東華三院何玉清翠柳頤庭群組69歲男患者，12月4日發燒，由檢疫中心送院；73歲男子12月12日因發燒、血含氧量低入院，其後確診，一直插喉，兩人昨傍晚離世。

危殆者首周輕症 次周現「細胞因子風暴」

躺牀上可打機 落牀行即感氣促

醫管局臨牀傳染病治療專責小組成員胡德超表示，本港有超過300名確診者曾入ICU，逾半為70歲以下。當局察覺有危殆患者最初不察覺感染病毒，感染首周有輕微咳嗽及發燒，若延遲求診，病情到第二周會演變成「細胞因子風暴」，出現肺炎病徵及發燒。

胡續說，不少危殆者起初以為自己無事，該現象稱為「無聲缺氧（silent hypoxia）」，很多病人進入病房後血氧含量只有約90%，躺在牀上不察覺有問題，亦沒有氣促，甚至可在牀上「打機」，但一活動如去洗手間等就感到氣促。

他呼籲市民有病徵盡早求診，「發覺自己不適不要留在家觀察多兩天，很多時病人今天氣促以為自己無問題」，往往情况會在兩天後急轉直下，形容是「插水式」轉差，即使插喉或接駁人工肺維持生命，但可能出現爆肺、細菌感染、爆血管等潛在風險。他說市民可在家自我評估，若走路約6分鐘已氣促，反映肺部有問題。

有ICU醫生表示，有病人血氧含量低過80%、兩邊肺花，聞氧中仍能與人WhatsApp，「病人唔覺有唔妥」，該情况自第三波起比較多見；但亦有患者連上廁所都感覺氣促。除了插喉，亦可讓病人俯臥以增加下肺葉的血氧濃度，爭取時間令藥物發揮效用，並避免插喉引致感染的風險。

許樹昌：氣促前會發燒咳乏力痠痛 人人戴口罩或因此難察

中大呼吸系統科講座教授許樹昌解釋，感染病毒後第2至第4天，病毒量會達到高峰並回落，其後兩成人會出現細胞因子風暴，病毒搞亂了免疫系統並攻擊肺部，嚴重可導致肺炎及呼吸衰竭。而如病人入院時已有肺炎，抗病毒藥效果會較差。

許續說，目前科學界沒確實證據顯示「無聲缺氧」普遍出現，亦未能確定成因。他提醒氣促前一般會發燒、乾咳、全身乏力或肌肉痠痛，籲市民勿忽略病徵。但他亦指出，目前人人戴口罩，不排除因此難察覺氣促。

至於日前離世、無長期病的42歲女子，本月3日起出現流感病徵，翌日氣促及發燒，曾到跑馬地宏德街地盤工作，當局正追查有否他人感染。胡德超表示，女死者6日到急症室時血氧含量低過90%，插喉不能維持血氧水平，需接駁人工肺（ECMO），入院首日已處方包括類固醇的雞尾酒療法。

明報記者

（疫情第四波）

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