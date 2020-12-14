HA Go會員17萬 明年初推遙距診症

3院推「排隊易」減候診室人群

防疫一大重點是要減少社交接觸，醫院候診室卻經常有病人聚集。HA Go今年9月在聯合醫院專科門診推出「排隊易」，病人登記後毋須留在候診室，可以手機查閱輪候情况，程式會在接近應診時間向用戶推送通知；現時伊利沙伯醫院、東區醫院等專科門診也有此服務。醫管局高級醫療信息經理馮起表示，服務可減少候診室人群聚集。

除了候診，取藥時病人亦要排隊等候。HA Go將於本月17日在專科及普通科門診全面推行取藥通知，病人提交藥單後可離開藥房，藥物準備好時手機會發出推送通知取藥。

服務對象擬擴闊至小童

另外，HA Go明年初與將軍澳醫院耳鼻喉科，以及伊利沙伯醫院腦外科合作，推出「Telehealth（遙距診症）」。病人覆診時可透過程式進入遙距診症「房間」，經身分驗證後跟醫生會診。不過，醫管局總行政經理（醫療信息）彭育華指出，適合遙距診症者須在上次到院面診時獲醫生評估為穩定。彭形容HA Go的出生為「危中有機」，因年初爆疫，提高誘因讓病人使用程式。她說，今年1月有5000病人為程式正式會員，到11月底已增至約17萬，趨勢顯示程式「切合到病人需要」。她又說計劃明年上半年，HA Go服務對象由18歲或以上病人擴闊至小童，讓他們的父母都可以為子女登記成為程式的正式會員。

（疫情第四波）