食環巡查展示安心碼 發31警告檢控3食肆

張建宗在網誌稱，自政府11月中推出「安心出行」流動應用程式至今，下載量逾36萬次，逾6.3萬個公私營場所參加計劃，其中5萬多個為私營場所，包括須在當眼位置展示應用程式的二維碼的餐飲處所。食環署本月2日至11日已巡查餐飲處所逾8200次，並於上周六（12日）向3間未有妥善展示載有「安心出行」二維碼海報的餐飲處所負責人展開檢控程序。張建宗呼籲業界遵守規定，並稱政府會繼續邀請更多業界及商戶加入「安心出行」。

82人違檢疫令 判囚最多3個月

張建宗亦提到，上周四及周五分別有4人因違反強制檢疫令而於裁判法院被判刑。截至本月11日，共有82人因違反檢疫令被法庭定罪，被判監禁最多3個月或罰款1.5萬元不等。他再次提醒強制檢疫令者嚴格遵守規例，又形容違反檢疫令行為自私，罔顧公眾健康和安全，重申政府會嚴肅跟進，絕不容忍。

支援勒令停業處所 稱盡快公布

政府規定食肆上周四起禁晚市堂食，遊戲機中心、遊樂場、卡拉OK、公眾娛樂場所、美容院、按摩院、健身中心等再次被勒令關閉，張建宗稱收緊社交距離措施有可能需要持續一段時間，而就某些特定行業帶來衝擊，政府會研究如何提供進一步支援，特別是被勒令停業的處所，稱會盡快公布有關詳情。

（疫情第四波）