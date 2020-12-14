指定檢疫酒店可提早周五「變身」 聶德權：指定交通同日開始 全面實施仍為下周二

被指下周二實施太慢

聶：需7至10日合理過渡

聶德權昨於無綫節目《講清講楚》中表示，上周五已公布36間酒店名單，現有1.2萬個房間，數量按過去一段時間大致抵港旅客數目估計需求，相信足夠。他稱政府會與業界溝通，注視訂房情况。對於外界認為22日才全面實施感到太慢，聶德權表示要有7至10日合理過渡期，讓酒店、旅客、航空公司安排及準備。

有個別酒店表示可提早「變身」成指定酒店，聶說，會留意有多少酒店可於本周五轉為指定酒店，指定交通亦會同時開始，從機場及位於華逸酒店的等候檢測結果中心接載抵港者前往36間指定檢疫酒店以作配合，有關資料會於網上公布，但重申全面實施為下周二零時開始。

另外，聶德權透露，目前與酒店簽訂的合約為期兩個月，若不滿酒店運作可剔除或加入新酒店，亦會按需求增加指定酒店。至於有關措施維持的時間則視乎全球疫情發展情况，「只要防疫有需要都要繼續」。

5線可往36酒店 日間半小時一班

專車接送方面，聶透露已安排5條路線可前往36間酒店，政府會向航空公司掌握航班到達情况，並向衛生署了解檢測時間，以安排班次，暫料日間約半小時一班車。

田北辰：周五交通安排非強制

抵港者仍可自行往酒店

立法會議員田北辰日前曾表示，不少酒店可於周五「變身」，政府不應待全部酒店都準備好才起動密封式接載流程，昨日聶則改口稱，周五就可以安排指定交通。田北辰認為，只要有數間酒店可以開始成為指定酒店，就應該以密封式接載流程執行，現時政府周五的交通安排非強制，即抵港者仍可選擇自行前往酒店檢疫，質疑政府未有認真看待箇中漏洞。

明報記者

（疫情第四波）