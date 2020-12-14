瑪麗隔離病房污水滴下層 13人調房1人隔離

醫管局總行政經理何婉霞稱，前日上午11時半，瑪麗正院心胸外科病房天花出現滲漏，對上一層為隔離病房，有新冠病毒確診者入住。工程人員檢查發現，隔離病房污水渠滲漏，導致下層心胸外科病房天花有水滴，一名男病人被濺中小腿。

濺中一病人 醫護憂感染

何續說，感染控制組調查後認為感染風險低，被濺中病人已立即轉送獨立隔離病房留醫。心胸外科病房昨已完成緊急維修及滲漏檢查，其餘13名心胸外科病人暫被調至其他病房，隔離病房服務未受影響。心胸外科病房已圍封部分範圍清潔消毒，基於病牀調配需要，今日4宗手術會延期。院方發言人對受影響病人致歉。

據悉涉事病房為C5，而心胸外科團隊會繼續維持緊急的心胸手術。有職員反映，醫護人員亦會進入該病房，擔心有感染風險。

此外，大埔那打素醫院矯形創傷科一名女護士染疫，她本月11日發燒，翌日驗出陽性，病發當日最後上班，沒接觸病人，但曾與8名職員用膳，全部須檢疫，當中7人檢測陰性。屯門醫院新生嬰兒深切治療部一名女病人服務助理則初步確診，她本月11日出現上呼吸道感染，翌日早上到職員診所求醫，同日驗出陽性；她在7日開始放大假，潛伏期沒接觸病人，惟得悉檢測結果前曾回醫院，沒進入病房，曾與她見面的一名女文員須醫學監察28天。

（疫情第四波）