秀茂坪智障院舍照顧員中招 32院友檢疫

靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍位於秀茂坪邨秀雅樓地下及秀義樓地下。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，初步確診的照顧員12月11日最後上班，翌日發病。翻查資料，秀茂坪邨秀雅樓於12月9日確診一宗源頭不明個案，患者是62歲女子。基督教靈實協會回覆本報查詢稱，初步確診的照顧員曾接觸32名院友，全部要檢疫。協會又表示，院舍共有60名院友，疫情期間已盡量要求院友戴口罩，員工分A、B組照顧不同院友，亦會要求院友盡量留在自己房間內活動，疫情期間院友無外出。

大橋口岸現群組 郵差染疫 郵總250人檢測

港珠澳大橋香港口岸亦出現感染群組，張竹君證實，大橋香港口岸有3至4名清潔工染疫，最先確診是52歲女子（第7192宗），12月2日發病，上班至12月5日，估計或是同事間互相接觸而傳染。

另外，中環郵政總局一名郵差初步確診，他負責皇后大道中110至176F號、士丹利街74至82號、威靈頓街83至133號及166至198號的派遞工作，12月11日最後上班，同晚不適，中環郵政總局派遞局約250名員工將接受病毒測試。

（疫情第四波）