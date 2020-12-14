彩雲邨一廈4宗 麗晶及葵盛西兩廈再強檢

明麗樓增1宗 居另一確診者樓上

彩雲邨明麗樓早前3宗確診包括一名55歲屬歌舞群組的女子（第5804宗），以及同層另一單位、源頭不明的27歲男子（第7140宗），而其中一人的同住家人早前亦確診。昨新增個案為35歲男子（第7527宗），屬源頭不明個案，住在早前一名確診者樓上，即大廈累計已有3個單位、共4人染疫。

九龍灣麗晶花園第6座D室昨新增4宗，兩宗為之前確診者的密切接觸者，其餘兩宗涉及一個之前無確診個案的單位，D室累計6個單位有確診，13人染疫。至於葵盛西邨第8座，5樓新增一個單位的一名居民確診，是該層第9個單位有人確診，全廈累計24宗個案。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，政府稍後會發出強制檢測公告，要求麗晶花園第6座居民及葵盛西邨第8座居民做第二次強制檢測，以防部分人潛伏期或較長。張又說，有時同幢大廈有多個個案，難分辨是大廈內感染還是在社區其他地方感染，「除非有好明顯縱向、橫向分佈」。此外，東頭邨貴東樓日前有4個單位共7人確診，昨無新個案，衛生署昨日和今日向大廈居民派樣本瓶，居民可在明早交回。

（疫情第四波）