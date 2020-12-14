無長期病 42歲婦染疫氣促8天亡 不明個案錄第四波新高 伊院重症者逾半未夠60歲

源頭不明確診按周增25％

本港昨增95宗確診，包括3宗輸入、92宗本地或相關，當中41宗源頭不明，佔整體比例43.2%。過去一周累計222宗源頭不明，按周增44宗，升幅達25%。港府抗疫顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，留意到禁晚市堂食時間前街上仍多人，或反映在家工作的私人企業不多；他說要觀察多一兩周，如確診個案高踞不下，建議限制商店營業時間。

氣促兩日求醫 即插喉送ICU

本港疫下累計117宗死亡，最新一名留醫伊利沙伯醫院的42歲女患者（第6971宗）離世。醫管局總行政經理何婉霞表示，女死者生前沒長期病紀錄，工作場所有人確診，相信因此感染。死者12月4日起發燒、咳嗽及氣促，6日清晨到伊院急症室求醫，「當時情况好嚴重，出現呼吸衰竭，在急症室插喉及急救，即時送入深切治療部」。

何續說，死者第一個病毒數值（CT value）20以下，代表體內病毒量高，入院不久就進入肺炎期及巨大炎症期，院方處方雞尾酒療法，即干擾素加多種抗病毒藥物，其後接駁人工肺數日，延至前晚10時許不治。

何提醒，本港疫情仍嚴峻，籲市民提高警覺，並表示數名病人入院當日或數日內轉為危殆，亦有40多歲及50多歲病人入ICU，其中伊院ICU逾半患者為60歲以下。女死者為本港第三年輕死者，早前離世的38歲男本身患腦癱，第一波的39歲男死者患有二型糖尿病。

病毒量高 許樹昌料或病發多時

許樹昌認為，女死者情况急速惡化較罕見，他說患者氣促代表有肺炎病徵，病毒已進入下呼吸道，相信氣促前已病發一段時間。他解釋，重症者臨牀演變分3階段，感染首周為病毒繁殖期，第4天病毒量最高；第二階段於第7天起出現，病人出現肺炎；巨大炎症期則是第三階段，病人免疫系統反應過大出現細胞因子風暴。

許續說，病毒量高的患者病發首周會獲處方抗病毒藥物，若插喉後仍持續惡化則會接駁人工肺；但人工肺喉管或導致細菌感染，病人獲處方以防喉管閉塞的薄血藥，亦可能導致腦部或內臟出血並致命。他說威院昨有9名危殆者，兩人60歲以下，最年輕為40歲。

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅表示，年輕病人病發後兩三日即插喉相對罕見，多數以延遲就醫及長者為主。對於用人工肺亦無助病情，他相信與細菌感染導致多重器官衰竭有關。

明報記者

（疫情第四波）

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