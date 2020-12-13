黎腰纏鐵鏈上囚車 入庭者須安檢

對上設安檢為文子星引渡案

法院內的保安措施亦見加強，所有人入庭前均須接受安檢，甚至進入庭外的延伸席，亦須經金屬探測器掃描全身，不可帶食水進入法庭。翻查報道，過去法庭處理涉國安法的案件時，皆未有增設任何安檢安排。最近一次法庭增設安檢措施的案件，為遭國際刑警發出「紅色通緝令」印度裔男子Ramanjit Singh（文子星）的引渡聆訊。

司法機構回覆查詢時表示一向非常重視保安事宜，不時檢視法院的保安措施，以確保法院的安全和秩序；又會與警方保持聯繫，因應實際情况採取適當的保安措施。

多人喊加油 黎「畀心」回應

黎智英昨步入犯人欄時精神不俗，不時望向公眾席。他得悉保釋被拒時表現平靜，公眾席多人向他高喊「Jimmy加油」、「老闆加油」，黎則揮手和嘗試以心形手勢作回應。

多名民主派人士昨到場旁聽，包括民主黨前主席何俊仁和楊森、公民黨主席梁家傑、支聯會主席李卓人、社民連主席黃浩銘、天主教香港教區退休主教陳日君等。《蘋果日報》社長張劍虹、黎智英的女兒及兩名兒子黎見恩和黎耀恩亦有到場。

（港區國安法）