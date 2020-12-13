指控書：「攬炒團隊」日媒登廣告 黎加國酒店公司付百萬

據了解，控方指控書指身為壹傳媒集團創辦人兼主席的黎智英，從2014年佔領運動起一直擁護泛民主派，主張反對中國和香港當局，而於去年6月起反修例運動爆發後，他多次要求外國勢力制裁、封鎖或針對中國及香港採取敵對行動。

羅列去年赴美行程

曾倡制裁「打擊反修例」中港領袖

控方案情羅列黎智英去年下半年外訪的行程，包括7月與美國國務卿蓬佩奧會面，並在會上建議美國制裁「有份鎮壓和打擊」反修例運動的香港及內地領袖。去年10月，黎與前政務司長陳方安生、時任立法會議員郭榮鏗和莫乃光會見美國參議員克魯茲，討論《香港人權與民主法案》，又與當地「香港民主委員會」（HKDC）總監朱牧民會見4名美國共和黨參議員，並陪同香港民主黨創黨主席李柱銘出席美國副總統彭斯的演講環節。

另一個指控重點為黎智英與「Fight for Freedom Stand With Hong Kong」團隊（又稱「攬炒團隊」）的連繫。去年8月「攬炒團隊」核心成員李宇軒在當時的香港眾志成員周庭協助下，在《日經》刊登題為「為了自由，與香港同在」的廣告，並由一間加拿大酒店物業公司繳付逾147萬元廣告費，而黎持有該公司97%股份。

Twitter標記特朗普 促凍中國官員戶口

今年5月黎智英開設Twitter帳戶，他在Twitter「追隨」（follow）美國國務卿蓬佩奧及台灣總統蔡英文等人；而他的Twitter帳戶亦有約12萬人追隨，包括日本國會議員石川大我、流亡八九學運領袖王丹及吾爾開希。黎智英亦曾在帖文標記（tag）美國總統特朗普，留言「你可以實行最有效的制裁，就是凍結中國官員在美國的銀行戶口，揭發他們多麼貪腐」。

（港區國安法）