蓬佩奧促釋放黎智英撤控 律政司驚訝：圖干預屬中國內政港務

蓬佩奧指出，《港區國安法》是對「公義的嘲弄」，黎智英唯一的「罪行」是說出中共政府的專制主義和恐懼自由的真相，要求撤控及立即釋放他。

美國副總統彭斯亦發文批評針對黎智英的控罪是侮辱全球各地熱愛自由的人，他在Twitter讚揚黎智英是英雄，並稱自己至今仍受黎智英支持民主及香港人權利的立場所鼓舞。他在帖文加上「#FreeJimmyLai」（釋放黎智英）的標籤，並上載他去年在白宮接見黎智英的相片。

歐盟官員：

黎案是港公民社會另一堪憂發展

歐盟外交事務和安全政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）前日在Twitter表示，黎智英被按港區國安法作出的指控，是香港公民社會及民主派聲音另一次令人憂慮的發展，強調基本自由必須得到尊重和保護。

律政司發言人昨重申，按《基本法》檢控工作由律政司主管，不受任何干涉，「任何人都不應干涉或企圖干涉獨立的檢控決定」。發言人又稱，所有檢控決定是按可接納證據、適用法律和《檢控守則》作出，不會有任何政治考慮，案件不會因涉案者的政治理念或背景而在處理上有所不同。

發言人強調，若任何要求或聲明有意干涉由香港特區律政司主管的檢控決定和程序，或影響香港特區司法機構獨立審判，必定徒勞無功。

（華盛頓郵報/Twitter）

（港區國安法）