控勾結外國 還押至4月 控方詳列黎智英國安法前後言論

控罪指黎7月後請求外國制裁中港

控罪指稱，被告黎智英（73歲）於今年7月1日至12月1日期間，在香港請求外國或境外機構、組織、人員，對香港特別行政區或中華人民共和國制裁、封鎖，或採取其他敵對行動。案件由警方國家安全處高級督察盧文輝負責。

辯方稱指控詳細 申只押後一個月被拒

代表控方的高級助理刑事檢控專員周天行申請將案件押後至明年4月16日再訊，以待警方進一步調查，包括調查過千條Twitter信息、黎智英多條訪問片段，以及其過往海外探訪和活動。辯方資深大律師鄧樂勤指出，警方早於今年8月以國安法拘捕黎，目前已具備詳細指控，要求案件押後一個月再訊。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德最終批准控方的申請，同時拒絕黎的保釋申請。

黎智英原定本周二（15日）向高等法院就其欺詐罪申請保釋。據悉，黎的法律團隊將要求押後處理有關申請，以待他們就兩宗案件一併申請保釋。

指控帖文標記蓬佩奧致謝

黎促全球就中國打壓自由發聲

據了解，控方對黎智英自今年7月至12月的指控，包括他在Twitter共22日內發表多篇違反國安法的文章，除了7月15日轉貼蓬佩奧恭賀香港民主派初選成功的帖文，黎更在帖文標記（tag）蓬佩奧，向對方致謝，稱全球比以往更需就中國打壓自由的行為發聲和採取行動，以及8月30日發文要求美國拯救12名被內地還押的港人，指他們是「政治犯」等。

控方指控另一重點是黎智英今年7月1日（國安法生效第二日）後，在《蘋果日報》繼續發表的4篇署名評論文章，包括7月5日在文章中轉述王丹指「一日國安法通過，中共便會立即拘捕我（黎）和黃之鋒押上大陸受審」，又在7月19日撰文稱「國安法掀起國際政府的反彈前所未有，最後國際對中國的制裁會比當年六四更有過之而無不及」等。

《蘋果》撰評論提國安法掀反彈

曾直播促西方警惕「毛澤東第二」

另外，自7月30日起，黎智英多次透過《蘋果日報》網站以英語網上直播，《南華日報》前總編輯Mark Clifford、美國前外交官薄瑞光、以色列前副總理夏蘭斯基等曾參與直播。控方指稱，於黎被捕前的12月1日直播中，黎形容國家主席習近平比毛澤東的權力更大，西方國家應警惕這名「毛澤東第二」。同日黎接受美國霍士新聞訪問，要求美國候任總統拜登團隊將人權問題，尤其新疆人權問題，作為與中國談判的先決條件。

在相關犯案時間，美國先後通過《香港避風港法案》、《香港自治法案》和《香港人民自由和選擇法案》，並撤銷3項雙邊協議，以及落實多項制裁中港官員的措施。

【案件編號：WKCC4341/20】

明報記者

（港區國安法）

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