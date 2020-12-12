機場增兩警中招累計5人 百人檢疫

【明報專訊】最近接連有警務人員感染新型冠狀病毒，9日內有9人確診或初步確診，其中機場警區日前已涉3宗，昨再增兩宗初步確診，包括一名與之前個案無緊密接觸的警犬隊領犬員。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，機場警區涉及小型群組，近百人需檢疫。她未有透露有關警員是否涉及大型群組或他們的感染源頭。
繼12月8日有3名駐守機場警區的警務人員感染新冠病毒後，警方昨早稱，一名44歲男警長亦初步確診。警方表示，早前3名警員確診後，已安排與他們有緊密接觸的人員在家居隔離，其間這名44歲警長前晚（10日）不適，送院測試後，昨日得知對病毒呈陽性反應。他最後一日於12月7日上班。
一初確警為領犬員
至昨午，警方再更新稱，第5名駐守機場警區的46歲男警員初步確診。他是警犬隊領犬員，與之前確診的警員並無緊密接觸，他周三（9日）檢測後，昨得知對病毒呈陽性反應。他最後於前日（10日）上班。
漁護：已安排15警犬檢測
警方稱高度關注事件，已安排機場警區的警務人員及文職人員接受檢測，並即時安排曾與確診警員接觸的人員留在家中工作，等候結果。警方未回應有多少人需隔離檢疫，但稱會靈活調配人手，確保相關服務不受影響。漁護署表示已聯絡警方，今日會為機場警署內的15隻警犬做病毒測試。