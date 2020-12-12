機場增兩警中招累計5人 百人檢疫

繼12月8日有3名駐守機場警區的警務人員感染新冠病毒後，警方昨早稱，一名44歲男警長亦初步確診。警方表示，早前3名警員確診後，已安排與他們有緊密接觸的人員在家居隔離，其間這名44歲警長前晚（10日）不適，送院測試後，昨日得知對病毒呈陽性反應。他最後一日於12月7日上班。

一初確警為領犬員

至昨午，警方再更新稱，第5名駐守機場警區的46歲男警員初步確診。他是警犬隊領犬員，與之前確診的警員並無緊密接觸，他周三（9日）檢測後，昨得知對病毒呈陽性反應。他最後於前日（10日）上班。

漁護：已安排15警犬檢測

警方稱高度關注事件，已安排機場警區的警務人員及文職人員接受檢測，並即時安排曾與確診警員接觸的人員留在家中工作，等候結果。警方未回應有多少人需隔離檢疫，但稱會靈活調配人手，確保相關服務不受影響。漁護署表示已聯絡警方，今日會為機場警署內的15隻警犬做病毒測試。

（疫情第四波）