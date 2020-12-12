廁所協會：95%樓宇採麗晶同類單管渠 廚廁水渠駁糞渠 埋播毒風險

香港廁所協會副主席熊志權昨到麗晶花園第6座觀察，稱該大廈有住戶曾明顯改裝渠位，改裝後排水管缺乏反虹吸氣閥，亦無駁入反虹吸管，容易令帶有病毒或細菌的氣體飄入室內。他說，全港95%以上的樓宇都使用單管式設計污水渠，廚房、浴室等排水管全部接駁往同一條糞渠，只有少數舊式唐樓是雙管設計，認為未來樓宇應認真考慮採用雙管式設計的污水渠。

他說，麗晶花園其中一個安全隱患在於廁所地台去水位，不少人並沒留意地台去水位設有Ｕ形隔氣管，每周最少要注水一公升，以免乾涸，否則住戶在室內開抽氣扇時，容易令臭氣從去水位進入屋內。

醫生：倘有U形管風險不大

呼吸系統專科醫生梁子超表示，經過前日檢測，暫只發現多一宗麗晶花園6座Ｄ室坐向確診，「未見到很大型爆發」，除了應該迅速為住客檢測外，更應檢查大廈喉管，做好源頭控制。他補充，如果喉管沒失修、Ｕ形隔氣裝置仍在，風險不大，但若沒Ｕ形隔氣裝置則有很大風險，需盡快處理。

水務諮詢委員會前主席陳漢輝表示，麗晶花園第6座不同樓層相同坐向單位爆疫，反映相同坐向的污水渠已被污染，根據2003年SARS淘大花園事件，病毒可通過氣溶膠（氣霧）傳播，若污水管泄漏，病毒有可能通過污水系統進入室內。

區議員：資訊滯後社區難防

據衛生防護中心資料，全港多幢大廈已出現4宗或以上確診，海怡半島怡雅閣有7宗、馬鞍山錦蕙閣有5宗、宏景花園二座有5宗等。南區（海怡東）區議員俞竣晞表示，怡雅閣的7宗確診均來自同一家庭，因此該大廈暫不屬於政府訂下的「不相識四戶確診」需強制檢測的門檻。他說，海怡半島各單位設獨立Ｕ形彎管，會跟進大廈喉管狀况。他批評政府公布確診資訊滯後，令社區難早作防範。

（疫情第四波）