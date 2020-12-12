台灣人抵星驗陰性 免檢疫14日

根據新加坡民航局規定，前往當地的台灣旅客須於出發前7至30天內，在網上申請「航空通行證」（ATP）；抵達新加坡前連續14天內須身在台灣，並乘坐直航機到新加坡。旅客抵達新加坡機場後，須接受病毒檢測，一般12小時內有結果，旅客需乘坐私人交通工具到報稱的住宿地點等候測試結果，若測試結果呈陰性，旅客便可自由活動，毋須強制隔離，惟亦需下載「Trace Together」應用程式記錄行程，離開新加坡後14天內亦不可刪除，其間若確診新冠病毒，須上載應用程式的行蹤資料。

台灣外交部歡迎新加坡的新措施，指雙方居民將可逐漸恢復交流互訪，有助促進兩地商貿往來，又稱新措施有助雙方累積經驗及互信，有利兩地商討實施「旅遊泡泡」的可能。

姚思榮稱港無法做好追蹤 短期難重提旅遊氣泡

姚思榮表示，台灣即使多天零確診，但對開放通關仍持保守做法，處於半封關狀態，而新加坡則有追蹤行程的應用程式，但本港仍無法做好追蹤工作。

姚思榮說當前要務是防疫抗疫，旅遊氣泡已排到議程最後，而且早前提及其門檻是過去7天的每日不明源頭個案少於5宗，現時與有關標準尚有一大段距離，估計本月亦不可能重提旅遊氣泡，「現時再提旅遊氣泡都被人鬧啦！」

（疫情第四波）