部分酒店無接待檢疫者經驗 嘉里周四剛裁員

本周四傳出香港嘉里酒店會成為指定檢疫酒店，記者當晚致電該酒店查詢，職員稱未接到有關消息，又說其酒店及香格里拉酒店集團的酒店一向不接待抵港檢疫者。另一間指定檢疫酒店香港置地文華東方酒店，其發言人昨表示現並無接待抵港檢疫者，日後員工會遵照政府指引，相信可以應付抵港檢疫者。

工會：香格里拉旗下裁百人

香港酒店工會周四指出，香格里拉酒店集團旗下包括港島香格里拉大酒店、九龍香格里拉大酒店、嘉里酒店及今旅酒店共裁員約100人，當中九龍香格里拉營業部各職級共裁11人，九龍香格里拉大酒店及今旅酒店總經理均被裁走。酒店及餐飲從業員協會擔心酒店大集團裁員先例一開，裁員潮會湧現，要求第四期抗疫基金津貼酒店員工，並盡快研設緊急失業援助金及保障制度。

香港香格里拉酒店發言人昨回覆稱，新型冠狀病毒疫情肆虐全球，嚴重影響酒店業，因疫情持續蔓延，令營商環境與旅遊業嚴重受壓，促使架構重組並精簡部分團隊，從而提升運營效率，經過全面的業務評估後，「公司不得已做出這艱難但必要的决定」，為持續應對不確定的經營環境，香港酒店團隊本月調整人員編制。發言人無法透露裁員人數，強調所有受影響員工將獲公平的薪酬補償，並在離職方案中獲得最適切援助，包括就業諮詢和協助。

香港航空裁250人

另外，曾申請兩輪保就業計劃及先後向員工推出無薪假、減薪和推出機組人員臨時兼職計劃的香港航空，昨宣布裁減250名機艙服務員。港航指出，過去一年因應旅遊限制，已將運作規模作重大調整，不僅大大影響收入，且預計在可見將來，對機艙服務員人手的需求亦會減少，會依照僱傭合約條款及勞工法例為所有受影響的員工提供補償方案。

（疫情第四波）