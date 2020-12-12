36指定檢疫酒店 入住不夠半獲補貼 有業界稱「頗吸引」 訂房者：有酒店加價一倍

有訂房確認書方可登機

政府稱12月22日起實施指定酒店及指定交通工具措施，由中國以外入境的人須在指定酒店檢疫14日，在登機前向航空公司出示指定檢疫酒店訂房確認書，若不能出示，將不能登機，抵港後到中場客運大樓臨時檢疫中心取檢疫令並接受採樣，取得陰性結果後乘車往指定檢疫酒店檢疫，完成14天檢疫期後可回家，抵港第19天再採樣並將樣本交到指定地點。

最平房價400元 最貴5萬

36間指定酒店共提供約1.2萬間房，逾六成房價屬500元至999元，最便宜的是奧斯酒店，非套房共14晚房價5580元，平均每晚少於400元，而最貴是香港置地文華東方酒店，單人客房由每晚3630元起，最貴的雙人娛樂套房更每晚索價51,150元。置地文華東方酒店表示，以往供檢疫的酒店沒有豪華選項，今次是希望抵港者可「舒舒服服」檢疫。

Eunice一家四口原計劃明年1月6日由德國抵港，周三向帝樂文娜公館查詢，獲通知330呎房間、14天檢疫房價共12,180元，但昨晚6時接到該酒店通知更改為240呎房間、檢疫期房價23,800元，「這樣加價是阻嚇別人來港嗎？抑或趁機賺錢？」她原已預訂1萬元供14天檢疫的酒店，惜其不是指定酒店，昨已取消預約，並託朋友逐間指定酒店查詢，不是價錢太貴，就是要求4人分訂兩房，故仍未訂到酒店房。記者向帝樂文娜酒店查詢漲價原因，職員稱相關員工已下班。

另一指定酒店「One-Eight-One Hotel & Serviced Residences」非套房14晚房價共27,500元，平均每晚1964元，但其網站顯示時尚都會住宿優惠為每晚988元，並有2萬元月租30日的計劃，平均每晚666元。該酒店發言人解釋，檢疫住宿包一日三餐，而都會住宿優惠等計劃屬非旺季優惠，現酒店平均入住率約五成。發言人認為政府承諾補貼的安排「頗吸引」，預期明年1、2月抵港客人不多，有政府補貼較安心。

部分檢疫房價高於網列優惠

負責處理指定酒店計劃的公務員事務局長聶德權稱，建議本月21日抵港者亦先預訂指定酒店，以防因意外致入境時已是22日。他說會密切監察酒店預訂情况，有需要可邀請更多酒店加入，而指定酒店名單有效期至明年2月19日，若其間平均入住率低於五成，政府將補貼差額，金額是房價七成，每日每間房最高600元。

旅遊界議員姚思榮認為，現每日平均約1000人入境，推算至本月29日指定隔離酒店的房間已六成滿，料政府要準備第二輪檢疫酒店。他說由於指定酒店需固定房價，除了因政府有補貼，酒店若對未來兩月入住率有信心，即會定出較高房價。

華大：留學生回港高峰已過

華大酒店主席兼執行董事鄭啟文稱，華大盛品酒店亦是指定檢疫酒店，估計生意將「好慘淡」，因不少留學生12月初已開始回港，計劃生效時恐高峰已過。

另外，聶德權表示，由今日至21日為過渡期，抵港者可在非指定酒店檢疫14日，不用轉酒店，而所有指定酒店已由相關部門核查符合防疫要求。

明報記者

（疫情第四波）