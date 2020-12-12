政府流動採樣站 昨早只限6座居民 街坊無份驗 場外呼：點解唔畀我測

下午人流減擴全屋苑驗 即現人龍

6座成疫區，人人自危。居民馬先生說，有其他坐向出現確診，有「少少擔心」，可能是其他環境受污染，例如升降機按鈕，未必只是喉管問題，日後會加倍注意個人衛生。至於有抽氣扇驗出病毒，馬先生說「無得擔心」，「冲涼唔開抽氣扇唔得」，回家後先清潔再使用。

500元掃即食麵杯麵 居民留家預備走

居民黃先生花費約500元購買一箱即食麵、一袋杯麵、清潔用品等，希望這段時間留在家中。被問心情，他說「無話擔唔擔心，盡量小心啦」。

另有多名居民不滿強制檢測安排。住11座的楊先生說，最近幾乎每日探訪居6座高層的胞妹，曾逗留逾2小時。他批評檢測安排混亂，「政府話去過6座兩小時以上就要檢測，但保安同我講要該座居民先得」，他堅持要檢測終獲批准。

6座居民林女士亦批評安排失當，稱不知檢測何時開始，昨午5時許打算排隊，抵達時才得知截龍，斥資訊太少。

昨日中午其他座數居民未准檢測，有居民在場外大叫，「我住附近都會驚，點解唔畀我檢測」。綜合區議員消息，昨午5時後，檢測對象擴大涵蓋屋苑全部居民，並正安排向須強制檢測的6歲以下小童提供大便樽。

另外，觀塘區議員李詠珊促請，政府盡快派人檢查及清潔各單位環境，讓居民安心。

（疫情第四波）