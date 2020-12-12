麗晶8環境樣本陽性 佈渠口廁所抽氣 倘同坐向兩單位中招 袁國勇倡驗環境

昨增86宗 梁卓偉料高位徘徊最少3周

本港昨日錄得86宗確診，是自連續3日錄得過百確診後稍為回落，但本地源頭不明個案仍然高企，有37宗，是第四波疫情以來的新高。港大醫學院梁卓偉指出，其污水病毒檢測顯示，全港不同地區都有病毒，社區仍有廣泛傳播，疫情尚未縮至某些地區，相信第四波確診仍會在高位橫行一段時間，即徘徊於高雙位數及三位數。他以繁殖率推算，並在減少外出、不再出現超級傳播的前提下，他預計要在3周後，確診才有望回落至低雙位數。

梁：七成帶病毒者不傳播 三成「好勁」

梁卓偉指出，現時七成帶病毒者不會傳給第二代，但其餘三成人的傳播「好勁」，因此必須減少聚集，縮細可能出現爆發的媒界，包括堂食、婚宴、跳舞場所，「來來去去只同幾個人食飯，那就只會傳給那幾人」，才有望控制疫情。

爆疫的麗晶花園6座昨新增一宗確診，是前日初步確診的個案，該71歲男病人（第7376宗）居於D室，無病徵。截至昨日，6座已有5個D室單位出現確診；至於衛生防護中心前晚公布居於麗晶花園6座的33歲男子（第7239宗），中心傳染病處張竹君昨補充說，病人居於6座B室。該廈累計有6戶確診，其中5戶屬D室。

環境樣本病毒量非常低 料有氣霧散播

衛生防護中心前日在已知涉疫的4個單位採集22個環境樣本，當中有8個對病毒呈陽性，分佈在地下地台渠口、渠面、喉管表面、廁所抽氣扇、廚房地下地台去水位，有關樣本的病毒數值（CT value）非常高，為37、38，即病毒量非常低。張竹君估計是因有確診病人，故污染了環境，而在廁所抽氣扇面找到陽性樣本，可能代表廁所密封時有氣溶膠（氣霧），黏在扇上。

確診單位有同層有樓上樓下

張竹君特別關注廣智樓

食物及衛生局長陳肇始昨稱，麗晶花園6座D室有80人入檢疫中心，至昨早約600人接受強制檢測。張竹君表示，有關居民可能在第19日會安排第二次檢測。另外，張竹君昨提及龍珊閣、廣智樓和達怡樓，均涉及多宗個案。龍珊閣錄得3宗確診，涉及3個不同坐向、不同層數的單位。廣智樓有5宗確診，涉及3個單位，有兩個在同一層，而其中一個則與第三個單位屬「樓上樓下」，張竹君說，因確診單位有橫向有縱向，「所以會特別關注」。廣智樓首名確診者屬於歌舞群組，至於達怡樓則涉及7宗個案，分佈在3個不同坐向、不同層數的單位。張竹君說，會到這些大廈派樽，期望在測試後，了解有否特別情况。

明報記者

（疫情第四波）