負壓ICU使用率75% 醫生憂高峰持續 觸病牀上限

全港ICU隔離牀120張

嚴重危殆昨升至109人

食物及衛生局陳肇始昨表示，第四波病人的病情較重，危重者最年輕為27歲，45名危殆者有10人是60歲或以下，包括3人50歲或以下。她又稱，現時病房緊張，昨早負壓病房、病牀使用量為76%，負壓ICU病牀亦達75%。

上述ICU醫生表示，「開足」所有ICU隔離病牀需調配其他部門人手，最常見抽調麻醉科醫生，其次是內科。他說公院有應變，其工作的醫院正招募其他部門人手到ICU。

他續說，據過往經驗，需入ICU的病人佔整體病人5%至7%，大部分自病發起7至10日便有可能惡化至需入ICU。他認為，如每日確診比較少，ICU隔離病牀能應付，但如每日「100宗、100宗」上升，即每日約5至7名新增病人需入ICU，而這些病人又不可能很快就痊癒離開，「一定會過上限」。

他稱按其了解，目前醫管局取向是，如ICU牀位面臨壓力，會嘗試在其他內科隔離病房治療較重症者，例如在普通內科隔離病房已能用高流量氧氣，便安排該病人在該處治療。他補充，全港曾有6至8名病人因本來醫院規模較小，需送到其他醫院的ICU，情况未算普遍。

不斷調整工作區域 醫護感壓力

他又稱前線醫護亦有擔憂，因工作量增加，有醫護因要配合人手安排，需不斷調整工作區域而感壓力，「第四波來得比第三波快，還好大家已經有了經驗，對於變動更容易掌握」。

（疫情第四波）