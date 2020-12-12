醫護對內地疫苗缺信心 蔡堅籲官員帶頭打

馬仲儀盼准拒接種者日後打另款

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，自己未接種過科興疫苗，亦未曾為病人接種過。她說對此廠認識少，因此如下月只有科興疫苗，個人傾向不接種。她對曾使用過的輝瑞和阿斯利康疫苗信心較大，表示接種新疫苗非簡單決定，市民可能想先觀望，希望港府予拒絕過接種某款新冠疫苗的市民，日後有機會選擇接種另一款疫苗。

醫管局員工陣線理事、註冊醫務化驗師梁啟維表示，每年醫管局醫護接種流感疫苗反應不算熱烈，相信對內地疫苗信心更小，或會覺得「寧願戴好口罩」，醫護對這款疫苗的反應可能更遜色。醫學會副會長麥肇敬則表示不太認識科興疫苗，未決定是否接種。

蔡堅：未有3期數據 市民會猶豫

醫學會會長蔡堅表示，科興疫苗仍未有第3期臨牀數據，他個人會先待有數據證實安全有效，並先觀望接種反應。他又估計市民對是否要接種第一批疫苗有猶豫，呼籲港府官員先接種，若成效良好會予市民信心接種。

（疫情第四波）