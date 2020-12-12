梁卓偉：保障不病發 未必防感染 首代疫苗 接種後仍要戴口罩潔手

「最低限度唔使死，無嚴重併發症」

港大醫學院長梁卓偉指出，世衛給第一代新型冠狀病毒疫苗的目標是保障不病發，包括防嚴重併發症，「最低限度唔使死，無嚴重併發症」，當然未來希望疫苗可防感染。

第一代疫苗未必能防感染，即接種者仍有可能是隱形帶病毒者，梁卓偉表示巿民接種後仍要做足防疫，即要戴口罩、潔手，且不是終身免疫，日後要研究再打疫苗；另疫苗亦要逐批運來，並需6至9個月才完成接種，其間仍要維持各種程度的防疫措施。至於何時可放寬措施？他說：「打到咁上下至諗，上半年不要奢望。」

許樹昌：六七成人有抗體可放寬防疫

政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，戴不戴口罩要視乎當地疫情是否很受控，很難做到接種了疫苗的市民就可不戴口罩，其他人則繼續戴。他續說，當一個地區約六、七成人透過自然感染或接種疫苗獲得抗體，就可出現群體保護效應，有望放寬防疫措施如是否戴口罩。許樹昌又相信，日後若有方法證明旅客接種了疫苗和帶有抗體，可免檢疫去旅行。

對於有人擔心內地疫苗的安全性，梁卓偉認為不應注重來源，應看數據，只要數據紮實，確認安全及有效便應接種。他表示自己一定會按政府訂的優次去打針，相信有人未必會打，這是對疫苗信心問題。

梁卓偉：疫苗安全與否應看數據

監察機制要完善須透明

對於曾有牛津的疫苗試驗者患橫貫性脊髓炎，梁說打針後出現嚴重問題會影響信心，一定要小心處理，如全民接種疫苗，而全民本身每年都有這些病，他反問：「日日食飯、飲水，會否因此有關？」他認為不可武斷肯定與疫苗有關或無關，政府要有完善監察機制，有系統地逐一研究低頻率或罕見併發症，再檢視與疫苗關係，並需具透明度公布結果。

（疫情第四波）