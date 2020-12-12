科興百萬劑疫苗最快下月供港 另洽復星牛津 總數2250萬劑 接種不可揀款

首批復星疫苗明年首季到港

需與第4間公司洽購750萬劑

林鄭月娥昨公布，疫苗採購取得「突破性」進展，已跟兩間藥廠達成採購協議，包括由中國科興控股生物技術公司供應750萬劑滅活疫苗，首批100萬劑最快明年1月到港；政府亦與復星醫藥達成協議，提供750萬劑德國藥廠BioNTech/輝瑞/復星的mRNA疫苗，首批100萬劑料最快明年第一季到港；港府亦將與英國藥廠阿斯利康達成協議，可供應750萬劑載體疫苗，料最快明年下半年到港，由於要每人注射兩劑和足夠兩倍人口使用，還需與第4間公司洽談，爭取再多750萬劑疫苗到港。政府目標訂購3000萬劑。

目標明年內為大部分港人免費打

醫護院舍長者長期病患優先

林鄭表示，會在《預防及控制疾病條例》下制訂全新規例，以最快時間在港註冊使用上述疫苗，目標明年內為大部分港人提供免費接種，醫護、院舍長者、長期病患優先，接着是院舍員工，這幾類人達300萬。

英國本周二開始接種mRNA疫苗，翌日即有接種者出現過敏反應，英國當局建議有嚴重過敏史者不要接種，其後表示有食物敏感可接種。科興生物研發的疫苗自10月初在巴西臨牀測試，上月因一名參與者死亡而暫停測試，其後有指死亡與疫苗無關，測試恢復。另一款由牛津大學研發的疫苗，因有參與者出現不良反應，9月初暫停第三階段臨牀測試，數日後恢復測試。

被問到市民能否選擇接種的疫苗款，林鄭稱「我現在不能說有一個自由可選擇，看來應沒有……事實上平時市民亦好少問這是什麼疫苗」，港府有穩健科學評估，市民毋須擔心。

消息：待國家藥監批科興疫苗

最快下月可接種

政府消息人士表示，食衛局正草擬緊急使用法例，當科興疫苗獲國家藥監核准，並符合緊急使用條件，本港最快可在下月開始接種。

mRNA疫苗產地 復星未直接答

至於另外兩種疫苗會在何地生產，阿斯利康稱未能披露生產地點，mRNA疫苗的大中華地區合作伙伴復星醫藥着記者參照政府信息。

政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，除了科興疫苗，另兩款已有第3期臨牀研究數據，mRNA最有效，科興3期數據亦會於數周內出爐。許說有些很罕見的副作用要接種超過100萬人才觀察到，近期就有報道稱有mRNA疫苗接種者出現面癱。但他同時強調，30幾歲感染了新冠病毒亦可致死，市民要平衡副作用和預防感染的風險。

藥劑師促設副作用匯報機制

讓市民知疫苗款及可拒接種

醫院藥劑師學會會長崔俊明促港府建立平台，讓接種市民匯報不良反應，如出事當局要即時知道，舉例「10個人同時有事就即刻要停（接種）」。崔俊明亦不贊成任由市民選擇疫苗款，否則會混亂及難預算疫苗，但強調病人有知情權知悉接種哪款疫苗，亦有權拒絕。

港大醫學院院長梁卓偉表示，上述3種疫苗中，兩種已有全盤數據，他過去兩日看過mRNA及阿斯利康的數據，兩者皆穩妥，只是後者需時做更多數據印證最好的劑量，相信衛生署會審視各疫苗的第三期臨牀測試數據以審批。梁卓偉表示，訂3000萬劑是分散投資，「萬一打打吓有未預計副作用，或無法註冊，你咪弊囉」，本港應盡可能訂購尚未訂購的蛋白再細分技術平台的疫苗。

3種疫苗中，只有mRNA疫苗可供12歲或以上使用，另兩種只能用於成人。許樹昌表示，小孩非高危組別，未來要看會否有疫苗廠做臨牀數據證明疫苗適合小孩接種。

mRNA疫苗需在攝氏零下70度環境儲存，將由供應商負責。據崔俊明所知，飛機運送期間會用乾冰保存，供應商並正購買所需雪櫃，他又說一個3呎盒已能裝5000人用疫苗，加上分批來港，相信問題不大。

明報記者

（疫情第四波）

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