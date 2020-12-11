連3日確診破百 當局籲停家庭聚會

昨112確診 源頭不明按周升77%

昨新增112宗確診，包括10宗輸入及102宗本地個案，包括34宗源頭不明，另有逾50宗初步確診。過去5日有4日源頭不明個案比率佔逾三成，昨日及前日分別30.4%及33.7%。

徐德義昨在記者會指出，12月3日至9日的源頭不明個案佔213宗，按周高了77%，顯示社區很多隱形傳播鏈未減。他懇請市民盡量克制外出，不要參加不必要聚集，也不要約親戚朋友在家中聚會。

觸發第四波的跳舞群組仍在擴大，昨增6宗確診，累計698人染疫。竹篙灣檢疫中心一名清潔工確診也與歌舞群組有關，病人一直無病徵，至做第二次測試始確診，有幾名員工需檢疫。

另外，張敬軒演唱會再多一名觀眾確診，他於11月29日看演唱會，坐在第72段。至今已有5名觀眾及一名兼職帶位員確診。張竹君表示，有關確診比例不是特別高，到訪日子有點散，有可能是因為人多，有隱形傳播者去了造成傳播，暫未見大型爆發。

仁濟手術室護士初確 3同事密切接觸

此外，仁濟醫院手術室一名女護士初步確診，其家人前日確診，她最後於12月7日凌晨上班。該護士與3名護士於通宵候召執勤支援緊急手術期間曾於同一房間休息，其間無戴口罩，3人被定為密切接觸者。另外，屯門醫院病人資源中心一名文職員工初步確診，他毋須接觸病人，相信感染與工作無關，8名員工與他有緊密接觸，測試結果為陰性。

有線電視證實新聞部有員工親友初步確診，涉事員工會送往檢疫。為安全起見，所有主播出鏡會戴口罩。綜合多名有線員工消息，主播關善茹的親友初步確診。

新界南女警初確 曾赴馬鞍山學校派傳單

前日一名駐守新界南防止罪案辦公室的43歲女警初步確診，她曾於11月26日在馬鞍山區一所學校派發傳單，其間全程戴口罩，警方已通知該校。據悉，涉事學校為馬鞍山九龍城浸信會禧年小學，女警曾接觸50名學生。

（疫情第四波）