大廈強檢初步準則：不相識4戶確診 官員口徑不一 醫生批政府上下沒協調

張竹君：無硬指標 應情况調節

黃加慶昨早到麗晶花園視察，被問何時應強制檢測，他回應「沒有標準答案，是一個風險評估、風險考慮」，稱要評估整體風險，如資源無限可迅速做很多檢測，「你所謂的界線可能就會低一點」，否則難做到大量檢測。

徐德義昨在疫情記者會則說：「很難說有單獨數字、單一指標」，須視乎個案總數、增長速度及潛在風險，「不能有好僵化的方程式」。然而，同場的張竹君主動補充，「雖然徐醫生沒有特登說出標準」，但暫定如大廈有4個單位有確診，且住戶不相識，居民就要強制檢測，但會因應情况調節，並非「硬標準」。

麗晶花園6座D室單位自11月22日現首宗確診，至12月3日單位已增至3戶，中心一直沒公布爆疫，至5天後（8日）增至4戶，政府翌日深夜公布居民須強制檢測。被問當局是否走漏，張竹君回應，需時調查各住戶是否認識，但早前4戶5人確診的錦豐苑錦蕙閣「既然都做咗」，故前晚「夤夜」決定麗晶「都應該做番」。

被問葵盛西邨13戶中招方強檢

張：得知有住戶離開 遂引用法例

傳媒再追問準則何時訂立，如沿用此標準，為何葵盛西邨個案涉13伙才強制檢測？張沒回應準則訂立時間，「強制檢測不是有了很久」，很多時屋邨居民會有名單，如可派樽未必要動用法例，但其後從傳媒得知有住戶離開，故用法例要求檢測。

醫生：慣用4宗界定學校院舍爆發

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，以往用4宗個案作「magic figure」界定學校、院舍爆發，如4名不同班別的學生感染則屬爆發，對於政府各官員傳達信息不一，他認為事件反映缺內部協調，政府應設定檢測標準、禁足時間等，並向公眾解釋清楚。

此外，多間傳媒在記者會查詢涉多宗個案的樓宇詳情，包括11日內8確診的鑽石山宏景花園、8日內3確診的鑽石山龍蟠苑龍珊閣等（見表），張竹君沒回應，只稱會留意有兩三個單位確診的大廈。

龍蟠苑（A至F座）業主立案法團主席黃先生表示，龍珊閣涉3戶確診，患者分佈高中低層，出入用不同升降機，惟未知各人是否相識，前日致電民政署及衛生署查詢，至昨午未獲回覆。

黃大仙區議員莫灝哲稱，昨傍晚得知彩虹邨錦雲樓增4宗確診，至10時許向房屋署及防護中心追問個案樓層、坐向及是否相識，「現時有4宗不相識確診個案就要強制檢測，但大家現時完全無頭緒，所以人心惶惶」。他說街坊現時無所適從，希望中心盡快公布詳情。

明報記者

（疫情第四波）