「叫檢測又話勿外出」 居民嘆安排亂

談判專家勸服拒撤户

警方回應查詢表示，接獲相關部門要求，談判組人員下午約1時50分到宏光道一屋苑單位，向一名住戶解釋有關檢疫安排以釋除其疑慮，經游說後該住戶願意合作。消息稱，該名曾不願離開住戶為年約50歲女子。

下午3時半起，陸續有D室住戶拿着行李登上政府安排的專車撤離，前往竹篙灣檢疫中心。至昨晚近9時，警方及防護中心人員收隊，記者在場目測估計共約70人撤離，但抬頭望6座各D室，有單位仍亮燈。

入夜部分D室單位仍亮燈

昨早麗晶花園6座氣氛緊張，有居民不清楚強制檢測詳情，早早起牀「撲樽」，手持一瓶回來才獲傳媒告知有承辦商統一檢測；亦有人戴手套、面罩甚至保護衣出入。

居於6座8樓D室的劉先生早上外出時對傳媒表示，每隔幾日倒一次漂白水到U形渠，又常關窗。他受訪時正準備外出，但未做檢測，說「一陣睇吓點」，神態自若。他認為若政府相關配套足夠，不介意禁足。至中午，當局宣布要6座D室所有人隔離，下午約3時劉先生短暫離開大廈，趕忙把年老寵物犬Yoyo帶到停車場交予友人照顧。他形容Yoyo是「80多歲的老太婆」，被問到有何感受，他答「無辦法啦」，又輕撫愛犬鼻子，作突如其來的道別。

另一邊廂，麗晶花園6座全幢、4座所有E室及18座所有D室居民要強制檢測，政府在麗晶花園羽毛球場設流動採樣站，暫定開放至12月14日。昨日所見，排隊檢測人龍龍尾遠離球場，下午5時半有排隊居民稱已截龍，又說「企咗個幾鐘，條龍冇郁過」，有長者自備椅子邊坐邊排。

居於6座高層、下午完成檢測的何小姐說安排略混亂，「我有看live，一方面叫我落嚟做強制檢測，一邊又話6座市民不要外出，我點知你幾時ready？我落唔落嚟？你又無話我知。我都想跟從你指示，但無人通知」。

（疫情第四波）