爆疫兩户改裝廁所渠 「毒氣」入室風險增

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，麗晶花園排污系統設計接近淘大花園，但麗晶花園屬單向式，天井並非密封，較淘大包圍封閉式天井危險性較低，故即使情况類似，亦不會很嚴重。何鉅業則認為，麗晶花園天台排氣喉未被圍封，天井亦無密封，出現擾流效應可能不大，估計亦是同一天井內的E室單位暫未有居民確診的原因，但仍不能完全排除擾流效應等環境因素，故認為政府只撤離D室居民未必足夠。

E室未見確診 專家料擾流效應不大

何鉅業昨觀察後表示，大廈排污系統採用「單管式」設計，即同一坐向單位的廚、廁所有廢水渠，均連接一條糞渠。據他觀察，D室至少兩戶曾改裝糞渠的反虹吸氣喉，當中2樓的氣喉在室外連接糞渠與通風管，與其他單位從室內連接一條較短的反虹吸氣喉到室外通風管不同（見上圖）。他說曾改裝的氣喉較長，平衡氣壓的效能較差，其他樓層單位冲廁時產生負氣壓，會令坐廁內的存水流失，令帶病毒的空氣或水氣有可能倒流入室內。

籲檢查U形聚水器 浴缸改企缸戶留意

除改裝反虹吸氣喉會影響隔氣效能，何鉅業又表示，過去經驗發現，不少住宅單位將浴缸改企缸，普遍不夠空間安裝U形聚水器，認為D、E室住戶如家中有企缸應多留意，或找專業人士檢查；另外他說廚廁地台即使有安裝U形渠，但如長時間未倒水入內會乾涸，失去隔氣作用，亦有風險傳播病毒。

自疫情由年初爆發至今，已有多個屋苑曾發生相同坐向多個單位居民確診，何鉅業指出，麗晶花園是1980年代落成的居屋，當時普遍採用單管式排污系統，但他強調只要設計及保養得當，亦可避免環境污染。

香港廁所協會副主席熊志權認為，舊式喉管設計應改良，例如地台去水位設計，其實已不符合現代人的生活習慣，稱市民可用膠紙或膠板完全封起，暫時堵塞安全漏洞。

住客倡政府委承辦商檢查全廈渠管

麗晶花園6座中層H室居民鄧先生對本報記者表示，多年前曾裝修坐廁，不肯定當時裝修師傅有否改動喉管設計，亦未聞到廁所有異味。他建議政府委託承辦商，一次過檢查整幢大廈的渠管，令居民安心。

（疫情第四波）