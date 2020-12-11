無位全廈檢疫 麗晶撤D室户 喉管設計似淘大 袁國勇指第6座成「疫區」

黃加慶：現實限制 會遲少少才知較大群組

到場視察 袁料危險性較淘大低

港大微生物學系講座教授袁國勇昨早到麗晶花園第6座視察，其後表示麗晶花園的喉管設計接近2003年爆發SARS的淘大花園，D室內廚房、廁所及浴室的去水位全部接駁同一糞渠，疑成傳播渠道，部分單位不肯定有沒有U形隔氣位，認為同一坐向居民有染疫隱患，須撤至檢疫中心，直至確定單位無問題，但相信麗晶的危險性較淘大低。

設臨時採樣站 揭再有D室户染疫

袁又表示，麗晶第6座已成「疫區」，D室以外居民須強制檢測，並在12月20日二次檢測。對於同座其他居民只驗不檢疫，袁解釋「我哋冇咁多檢疫嘅位……唔可能將這裏上千人都送，一入去所有檢疫中心就爆滿，因此採取無咁嚴厲嘅措施，雖然我哋同意6座是疫區」；如檢測發現很多居民陽性，無論怎樣也要找方法檢疫所有居民。

至於為何不施「禁足令」，袁國勇解釋「要搞好多嘢，要食飯你點呢？唔係話唔好，香港系統係唔係𠵱家做到？」他認為重要是一日內完成檢測，隔離帶病毒者就「唔使去到咁盡」。

麗晶花園臨時採樣站昨午起運作，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，驗出一名居6座D室中高層的居民初步陽性，是新樓層病例，即同廈累計5個D室單位共8人染疫。麗晶4座E室及18座D室亦曾現確診，張竹君擔心或透過渠管傳播，同坐向的居民均須強制檢測。

曾祈殷：當局缺人手追蹤致延誤

未見各部門配合「封區」

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，防護中心發現麗晶6座垂直傳播「在時序上有延誤」，突顯負責接觸追蹤的職員工作量大到「頂唔順」，促請衛生防護中心總監黃加慶不要「死頂」，否則外界只會怪責有關同事，「要帶頭講夠唔夠人，如果下次事件重演，社會公眾不會接受」。

曾祈殷續稱，特首林鄭月娥曾提及，如屋邨爆發可派警隊封區至完成檢測，惟至今未見各部門配合完成，「下面（下屬）好似有少少反佢」；又認為港府缺乏熟悉公共衛生領域的人馬指揮大局，造成亂象。

前日記招無提麗晶 張竹君：個案未到手

被問到前日疫情記者會是否沒主動公布麗晶花園情况，張竹君承認前日疫情記者會時「個案未到我手」，記者會後留意到6座情况，夤夜宣布強制檢測，對於不能在記者會發布消息感「不好意思」。

黃加慶昨解釋，「最初個案發病時間比較早，後來多了兩個單位才知道，現時社區傳染很嚴重……如果有個別一兩個個案，絕對唔出奇，如果有大型小小嘅群組，現實嘅限制確實係可能遲少少先會知道」。他續說，「每日都超過100宗個案，唔同嘅地方都好散，同事都要好努力跟進調查」。

袁國勇也補充，「衛生防護中心職員好辛苦，難避免消息公布會比平時慢咗少少」，盼大家明白個案追蹤是浩大工程。

明報記者

（疫情第四波）

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