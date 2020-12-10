政府包指定檢疫酒店 田北辰：22日方實行

【明報專訊】政府提出承包指定酒店，供海外抵港，包括聖誕節返港的留學生入住，避免他們四處走增傳播病毒風險。政府周五（11日）會公布實施安排，實政圓桌立法會議員田北辰稱，獲政府告知因行政問題，強制入住指定酒店安排要遲至22日才實行。田北辰炮轟政府緩慢，指屆時留學生都已返港而不用在指定酒店隔離，批評政府「在錯誤的時間做正確的事」。
政府消息人士稱，本周五會公布指定酒店安排，共承包40酒店1萬間房，指定返港人士入住隔離，並會用專車接載旅客到酒店，避免社區感染。
田批緩慢 留學生早已返港
政府消息：預留10日實施
消息人士承認，實施計劃需要時間準備，如預留時間供酒店退款退客、指定酒店又要清走並非隔離的住客，政府人員亦要派員去視察酒店場地，故預留約10日時間。他稱雖然未能即時實行指定酒店政策，但目前已要求酒店，把外地返港客與本地客，分隔樓層。
另外，「第18屆香港冬日美食節」、「第18屆香港冬季購物節」、「第20屆香港家居潮流博覽2020」及「數碼生活及車品博覽2020」原定在本月24日起舉辦，主辦單位香港亞洲展覽（集團）有限公司表示，由於政府進一步收緊防疫措施，基於公眾安全為考量，該4個展覽均延期，待疫情緩和後，將公布最新展覽日期及具體安排。