政府包指定檢疫酒店 田北辰：22日方實行

政府消息人士稱，本周五會公布指定酒店安排，共承包40酒店1萬間房，指定返港人士入住隔離，並會用專車接載旅客到酒店，避免社區感染。

田批緩慢 留學生早已返港

政府消息：預留10日實施

消息人士承認，實施計劃需要時間準備，如預留時間供酒店退款退客、指定酒店又要清走並非隔離的住客，政府人員亦要派員去視察酒店場地，故預留約10日時間。他稱雖然未能即時實行指定酒店政策，但目前已要求酒店，把外地返港客與本地客，分隔樓層。

另外，「第18屆香港冬日美食節」、「第18屆香港冬季購物節」、「第20屆香港家居潮流博覽2020」及「數碼生活及車品博覽2020」原定在本月24日起舉辦，主辦單位香港亞洲展覽（集團）有限公司表示，由於政府進一步收緊防疫措施，基於公眾安全為考量，該4個展覽均延期，待疫情緩和後，將公布最新展覽日期及具體安排。

（疫情第四波）