的士司機須兩周內強檢 部分中心現車龍

杜燊棠說，強制檢測反應「較以往好一些」，「好難打得入預約電話」。他估計，因政府會補助確診者5000元，司機不用擔心確診後無錢過活，司機接受檢測即獲發強制檢測名牌，讓乘客安心上車，而且警方會在本月25日後會抽查。

杜燊棠表示發現部分檢測中心現車龍，期望政府汲取經驗，調配採樣人員到多人的檢測中心。他暫時未收到的士司機因此違例泊車而被「抄牌」，稱若「抄牌」將減檢測意欲。

至昨傍晚2.1萬司機預約

本報向運輸署查詢已預約檢測的士司機人數，運輸署回覆查詢時表示，截至12月9日下午6時，共收到21,596個登記預約檢測。署方昨派員監察各檢測中心的運作及交通情况，個別時段車流人流稍多，整體運作大致暢順。

另外，香港富麗敦海洋公園酒店地盤一名消防電工初步確診，地盤承建商金門建築旗下的日出康城地盤早前亦爆疫。金門建築回覆本報查詢表示，該電工本月1日檢測呈陰性，至3日開始在酒店地盤工作，其後不適求醫，前日初步確診，但沒回答該人是否曾在日出康城地盤工作。

有該地盤的工友向本報表示，上司要求員工自費檢測取得證明，不能以陰性結果信息取代，金門澄清並無要求使用特定的檢測渠道。

（疫情第四波）