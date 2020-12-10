昨最後晚市 外賣盒店：熟客多訂3倍貨

太子一間粉麵店於禁晚市前夕，在門外擺了多個載着外賣器具的紙箱，店員稱是為禁堂食做準備。太子一間外賣盒店「大記膠袋公司」的老闆梁太表示，政府一宣布禁堂食，熟客已紛紛到店購入多點外賣盒。她稱自己有80至90戶餐廳熟客，各戶平均多訂3倍。她說供貨量有點緊張，「會建議啲客訂番平時個量先，唔夠再幫你度」；廠方來貨價則未見上升。

業界促政府1月派錢

譚文豪：屢向飲食業開刀

稻苗學會會長黃傑龍在港台《千禧年代》表示，估計全行生意如7月一樣跌七八成，「但12月的基數大一點」，因冬至及聖誕是各餐種的旺季。他在商台《在晴朗的一天出發》表示，政府要在本月底前宣布補助方案，並在明年1月推出，「（餐廳）有個希望，大家捱埋呢個月機會大啲」。他又說如果政府不能如上一次派6個月補助，可先派兩三個月，「最緊要係快去到同業手上」。

立法會前議員譚文豪經營的茶餐廳上周六才開業，他昨在同一商台節目說晚市佔全日生意四成，首次面對禁堂食「覺得煩」，因做外賣多個成本要考慮。他質疑，如政府以禁堂食減市民出外，為何不停運交通工具或關商場，「每次都係向飲食開第一刀」。

（疫情第四波）